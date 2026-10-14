Страсти и парадоксы нефтегаза 1 Михаил Крутихин

14.10.2026, 15:47

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Михаил Крутихин

Фото: octagon.media

Давайте смотреть на вещи в их реальном масштабе.

Начну, пожалуй, с «дизельной инициативы» Дональда Трампа. Начну и тут же оборву повествование: уже десятки компетентных экспертов показали ничтожность этого начинания и для мирового энергетического баланса, и для США, и для РФ. Месяца через два о нехватке дизтоплива в мире (не в России) вообще забудут.

Но этот всплеск буйного интереса — хороший пример того, как увлекаясь мелкими происшествиями и несерьезными деталями, наблюдатели за деревьями не видят леса. Наверное, стоит забыть о якобы «дедуктивном» методе Шерлока Холмса, который по деталям восстанавливал картину, и предаться настоящей дедукции, то есть начать рассмотрение ситуации с крупного (от печки): задать систему координат и понять, какое место в ней занимают происшествия мелкие.

Манеры, вкусы и высказывания Трампа омерзительны. Они совершенны в своем цинизме и полном пренебрежении понятиями добра и зла, этики, морали. Но ход событий, вызванный реальными действиями его администрации, заставляет подозревать наличие ясного и далеко идущего замысла.

Выберу опорной точкой оценочной системы координат не теоретический домысел, а существующий мощный фактор — наличие двух великих держав США и КНР: нынешний глава правящей династии Азербайджана совершенно прав, их только две. Им в обозримом будущем сужден и симбиоз, то есть невозможность существовать друг без друга, но и постоянно возникающие конфликты — в виде борьбы за рынки и политическое влияние, опять-таки ради рыночных преимуществ.

Глобальный нефтегазовый и в целом энергетический баланс — равнодействующая курсов этой неразлучно конфликтующей пары конкурентов.

Если в этом свете посмотреть на события, можно не только определить степень их значимости, но и обнаружить вопиющие парадоксы.

Долгосрочные интересы США включают стремление добиться господствующего положения, контроля в мировой энергетике — и потеснить китайцев в этой отрасли. Пример? После войны в Иране и военного обострения вокруг Персидского залива Китай потерял изрядную долю торгово-экономического и политического влияния в этом важнейшем регионе. Это стратегический успех команды Трампа.

В войне России против Украины соперничество великих держав играет гигантскую роль. Китай извлекает огромную выгоду, единолично эксплуатируя и российский рынок, и российские ресурсы в отсутствие страдающих от собственных санкций западных конкурентов, и совсем не хочет, чтобы война прекращалась. Американцы точно так же не желают прекращения этой бойни, а их главный мотив — опасения, что поражение Путина не только создаст в России хаос, но и превратит ее в китайскую колонию — пусть не территориально, но политически и экономически.

И вторая великая держава станет ещё мощнее.

Теперь о парадоксах.

Страны, добывающие и экспортирующие нефть и газ, объективные конкуренты США, если там этим бизнесом не занимаются вольготно американские компании. Понятно, что ограничивать возможности конкурентов и размах их операций — часть долгосрочной стратегии и Трампа, и всех предыдущих и последующих обитателей Белого дома.

Понимая эту истину, надо с крайним недоверием относиться к американским требованиям и обещаниям обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе или прекратить украинские удары по нефтяным объектам в России. Ослабление и нефтяных шейхов, и российского нефтегаза идет на пользу уже названным здесь национальным интересам США.

Якобы предпринимаемые, но в целом бесплодные усилия Трампа по увеличению предложения нефти и газа на мировом рынке — явление временное и относительно краткосрочное: надо ублажить электорат перед выборами. Помогать конкурентам? Это американцы будут делать только в таком, например, случае, когда эти конкуренты будут вести себя как та же Венесуэла, которая стала сейчас кормушкой для бизнеса из США.

С этой точки зрения можно увидеть, что в конечном счете в долгосрочных интересах США работают и иранские радикалы-хомейнисты, пытающиеся перекрыть Ормузский пролив и запереть в заливе конкурентов американской нефтяной добычи.

В тех же чужих интересах объективно действует и Путин, который вот уже четверть века подрывает экономический потенциал и конкурентоспособность России — то убирая «Газпром» с выгодного европейского рынка, то ухудшая инвестиционный климат дискриминацией иностранцев и отечественных коммерческих структур в пользу коррумпированных госчиновников, то начиная войну против соседей и превращая объекты нефтегазовой отрасли в законные цели для украинских дронов и ракет.

Забываем мы гегелевскую диалектику! За явлением не видим сущности. Придаем значение форме (той же трамповой клоунаде), а не содержанию.

Давайте смотреть на вещи в их реальном масштабе.

Михаил Крутихин, The Moscow Times

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