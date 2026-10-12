Михаил Крутихин: В решении Трампа нет никакого экономического смысла 6 12.10.2026, 13:41

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Михаил Крутихин

Фото: octagon.media

Дизеля, который РФ собирается поставить США в октябре, хватит на 1,5 суток.

Президент США Дональд Трамп заявил о договоренности с Россией по поставкам российского дизельного топлива. Зачем это нужно Вашингтону и есть ли в таком решении экономический смысл?

Об этом в кулуарах Форума свободной России, который прошел в Варшаве 11 октября, корреспондент сайта Charter97.org поговорил с известным российским экспертом по энергетике Михаилом Крутихиным.

— Экономического смысла в решении Трампа нет никакого. Президенту США не нужен этот дизель из России, он сам его экспортирует. Это, конечно, политика. Ему должно быть до лампочки, останавливаются ли нефтеперерабатывающие заводы в России. Трамп представляет страну, которая добывает нефть, экспортирует ее и старается занять господствующее положение.

Зачем ему российские конкуренты? Он устроил войну в Персидском заливе, чтобы изолировать арабских конкурентов и они поставляли меньше нефти. Трамп частично добился своей цели. А в России он будет поощрять российское производство нефти без участия американских компаний? Нет, это не в его целях. Поэтому там чистая политика.

— На какой срок хватит объемов дизеля, которые Россия планирует поставить США?

— То, что они собрались поставить в октябре, — это где-то полтора суток потребления.

— На белорусском «Нафтане» начинается плановый ремонт. Поставки топлива в РФ, конечно, упадут. Как это повлияет на российский рынок?

— Два белорусских завода, то есть Мозырский и Новополоцкий, теоретически могут получать из России до 20 млн тонн нефти в год. 5 млн тонн — это то, что нужно на внутреннее потребление страны, а остальное, максимум 13 млн тонн, они могут перерабатывать и отправлять эти нефтепродукты в Россию.

Что такое 13 миллионов тонн переработки? Это один российский завод. Да, эти поставки помогают путинскому режиму, но они не решают проблемы.

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