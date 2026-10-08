закрыть
8 октября 2026, четверг, 13:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Беларусь сворачивает поставки топлива россиянам

1
  • 8.10.2026, 10:10
  • 2,820
Беларусь сворачивает поставки топлива россиянам

На «Нафтане» начинается ремонт.

В сентябре железнодорожные поставки белорусских автобензина и дизтоплива на российский рынок сократились, хотя и оставались выше среднемесячных с начала текущего года.

Как узнал Reuters, причина – плановый ремонт. Первый - на «Нафтане».

По словам источников, капитальный ремонт на установках «Нафтана» начался в конце сентября, а основная часть работ придется на октябрь, что потребовало формирования запасов топлива для внутреннего рынка страны.

В итоге в сентябре ‌отгрузки автобензинов производства белорусских НПЗ на российский ‌рынок сократились почти на 13% в посуточном выражении к предыдущему месяцу до около 170.000 тонн, дизтоплива - упали на 29% до 105.000 тонн.

Россия в последние месяцы столкнулась ‌с дефицитом моторного топлива на фоне интенсивных атак дронов на ключевые НПЗ и портовую инфраструктуру страны. Для стабилизации ситуации на внутреннем рынке власти РФ ввели запрет на экспорт автобензинов, авиакеросина и дизтоплива, ‌а также начали импорт нефтепродуктов морским транспортом.

Беларусь, начавшая осенью прошлого года перерабатывать на своих НПЗ российскую нефть по давальческой схеме, заявляла о готовности частично компенсировать выпадающие из-за атак беспилотников мощности российских НПЗ.

В целом за первые девять месяцев текущего года поставки бензинов железнодорожным транспортом с НПЗ Беларуси для российского рынка выросли почти в 12 раз к январю-сентябрю 2025-го, превысив 1,0 млн тонн; дизтоплива - в 5 раз до более 675 тыс. тонн.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Заложники фальшивых мифов
Заложники фальшивых мифов Николай Статкевич
Эстония готова сражаться
Эстония готова сражаться Леонид Невзлин
Путин принял решение
Путин принял решение Петр Олещук
Бойцы невидимого фронта
Бойцы невидимого фронта Ирина Халип