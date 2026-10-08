Беларусь сворачивает поставки топлива россиянам 1 8.10.2026, 10:10

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На «Нафтане» начинается ремонт.

В сентябре железнодорожные поставки белорусских автобензина и дизтоплива на российский рынок сократились, хотя и оставались выше среднемесячных с начала текущего года.

Как узнал Reuters, причина – плановый ремонт. Первый - на «Нафтане».

По словам источников, капитальный ремонт на установках «Нафтана» начался в конце сентября, а основная часть работ придется на октябрь, что потребовало формирования запасов топлива для внутреннего рынка страны.

В итоге в сентябре ‌отгрузки автобензинов производства белорусских НПЗ на российский ‌рынок сократились почти на 13% в посуточном выражении к предыдущему месяцу до около 170.000 тонн, дизтоплива - упали на 29% до 105.000 тонн.

Россия в последние месяцы столкнулась ‌с дефицитом моторного топлива на фоне интенсивных атак дронов на ключевые НПЗ и портовую инфраструктуру страны. Для стабилизации ситуации на внутреннем рынке власти РФ ввели запрет на экспорт автобензинов, авиакеросина и дизтоплива, ‌а также начали импорт нефтепродуктов морским транспортом.

Беларусь, начавшая осенью прошлого года перерабатывать на своих НПЗ российскую нефть по давальческой схеме, заявляла о готовности частично компенсировать выпадающие из-за атак беспилотников мощности российских НПЗ.

В целом за первые девять месяцев текущего года поставки бензинов железнодорожным транспортом с НПЗ Беларуси для российского рынка выросли почти в 12 раз к январю-сентябрю 2025-го, превысив 1,0 млн тонн; дизтоплива - в 5 раз до более 675 тыс. тонн.

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