Дроны поразили один из крупнейших центров обработки данных «Сбербанка» России 5 14.10.2026, 7:37

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Иллюстративное фото

Это масштабный проект стоимостью более $1 млрд.

Почти всю ночь на 14 октября в российском городе Балаково Саратовской области раздавались взрывы. Под ударом могли оказаться крупный центр обработки данных «Сбербанка» и металлургический завод «МЗ Балаково».

В результате массированной атаки беспилотников в промышленной зоне Балаково наблюдается ряд очагов возгорания. Именно там расположены ЦОД «Сбербанка» и вышеупомянутый завод, сообщили OSINT-аналитики канала Exilenova+ со ссылкой на данные спутниковых снимков NASA FIRMS.

По данным мониторинговых ресурсов, атака на регион началась около 04:00. Спустя некоторое время в сети появилась информация о том, что под ударом находится Балаково, где, якобы, сначала дроны поразили объект энергетической инфраструктуры. После ударов в городе начались перебои с электричеством, пишут очевидцы в соцсетях.

В течение следующих нескольких часов в Балаково продолжали раздаваться взрывы. Сообщается, что город подвергался ударам дронов FP-1.

Вскоре мониторинговые каналы сообщили, что под ударом в Балаково, по предварительным данным, оказался ЦОД «Сбербанка». Это масштабный проект стоимостью 122,2 млрд рублей (более $1 млрд), который предусматривает создание одного из крупнейших центров обработки данных в России. Хотя он еще находится в стадии строительства, известно, что он рассчитан на около 3 000 серверных стоек, до 120 000 серверов и электрическую мощность до 82 МВт, отмечают аналитики. Он предназначен для обеспечения ИТ-инфраструктуры «Сбербанка», хранения и обработки данных.

Кроме того, аналитики утверждают, что еще одним пострадавшим объектом в городе может быть металлургический завод «МЗ Балаково». По данным из открытых источников, предприятие выпускает около миллиона тонн продукции в год.

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