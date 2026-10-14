Российский интернет получил «электронный Альцгеймер» Татьяна Рыбакова

14.10.2026, 6:32

Удары по дата-центрам «Яндекса» вскрыли уязвимость путинской системы.

Путин, кажется, зря попросил Трампа защитить российские НПЗ: удары Вооруженных сил Украины по дата-центрам могут оказаться куда болезненнее по последствиям.

Главные события прошлой недели в России опять сформированы Украиной — и это много говорит о том, кто тут на самом деле определяет геополитическую повестку. События эти: весьма внезапное заявление Дональда Трампа об энергетическом перемирии России и Украины и удары украинских дронов по важнейшим дата-центрам «Яндекса».

Не палите, мужики, не палите

Что касается энергетического перемирия, то заключено оно было, видимо, только в голове американского президента после того, как его скандальная «дизтопливная сделка» с Путиным вызвала неудовольствие даже в лагере его собственных сторонников. Украинский президент Владимир Зеленский услышал, что он такое перемирие заключил, прямо во время интервью американским медиа. И тут же сориентировался — сказал, что только за, если, конечно, Россия согласна. Россия на середину дня понедельника продолжала молчать.

Однако не исключено, что Трампу из Москвы таки дозвонились. Можно примерно представить себе, что сказали. Типа: мужик, ты что творишь? Какое энергетическое перемирие, если мы собираемся Украину заморозить этой зимой? Потому что иначе нам никак не достичь наших целей. Ведь денацификация — это примерно как у вас было с индейцами: хороший украинец — … ну, тебе ли не знать.

Нет, не поручусь, конечно, что все обстояло именно так, но иначе никак не могу представить, откуда вдруг вскоре взялась поправочка: энергетическое перемирие — когда Украина не бьет по многочисленным российским НПЗ, а Россия — не бьет по единственному украинскому НПЗ, который еще и работает в лучшем случае на треть мощности. Ну, может еще заправки пощадит — если они, конечно, не окажутся случайно рядом с «военными целями». Такое бывает, знаете ли, эти военные цели вечно оказываются то в детсадах, то в школах, то в жилых домах и торговых центрах. Коварные они, эти украинцы.

В общем, поправка появилась, но Россия все равно молчит — видимо, маловато будет. Даже не знаю, что еще Трампу придется сказать. Особенно в свете того, как Зеленский изящно отбил его довольно жуткий наезд. Вплоть до того, что на скандальное заявление о том, что Украине нужен другой президент, ответил: да ради Бога! Дайте нам 60 дней прекращения огня — и мы проведем выборы!

Видимо, пока в Кремле и Белом доме напряженно думают, что бы еще такого потребовать от Украины. Но так, чтобы возмущенные американские избиратели 3 ноября не прокатили республиканцев в обеих палатах Конгресса.

Эта Алиса сломалась, несите следующую

А может, молчание вызвано тем, что в головы кремлевских сидельцев начала закрадываться мысль о том, что удары ВСУ по НПЗ — не самое страшное. Оно, конечно, болезненно получать удар по кошельку — и не только государственному, но, говорят, лично путинскому. И народ в очередях на заправках уже в голос костерит и Путина, и его войну. Но в последние дни народ озверел гораздо больше, когда выяснил, что не может ни такси вызвать, ни доставку заказать, ни собственными деньгами распорядиться. Да если бы дело было только в народе!

А впрочем, обо всем по порядку.

Хроника ударов такова. В ночь с 7 на 8 октября ВСУ ударили по дата-центру «Яндекса» в городе Сасово Рязанской области. В этом дата-центре расположены два из трех суперкомпьютеров компании — самый мощный суперкомпьютер «Червоненкис» и «Ляпунов», задействованные в обучении нейросетей, в том числе, YandexGPT и Alice AI. Результат: работа ЦОД (центр обработки данных — русское название дата-центров) полностью остановлена, и компания заявила, что не может назвать сроков восстановления.

В ночь с 8 на 9 октября — удар по дата-центру в индустриальном парке «Грабцево» Калужской области. Это крупнейший ЦОД «Яндекса», в котором стоял последний, третий суперкомпьютер «Галушкин».

Ночь с 10 на 11 октября — удар по дата-центру в микрорайоне Энергетик Владимирской области. Отключена зона доступности ru-central1-a. Платформа Yandex Cloud была переведена в аварийный режим, а оставшаяся ИТ-инфраструктура признана «неустойчивой».

Отключились не только умные колонки «Алиса», отключились зона доступности ru-central1-b платформы Yandex Cloud. А это — место хранения данных множества коммерческих компаний и самого «Яндекса». Службы такси «Яндекс Go» перестали работать не только в России, но и в сопредельных странах и даже совсем не сопредельных. Например, в Белграде, столице Сербии, ставшей второй раз в истории центром русской эмиграции, 32 из 33 таксопарков города работают через «Яндекс Go». Российские релоканты, привыкшие вызывать такси через приложение и радовавшиеся, что деньги за поездку могут списать даже с российской карты, обнаружили, что сербы были не так уж неправы, традиционно вызывая такси по телефону и расплачиваясь наличными.

В самой России засбоили почти все популярные сервисы — от Т-банка до мобильных операторов, от сайтов российских СМИ до служб заказа железнодорожных билетов. Что там сервисы: «Яндекс пэй» перестал работать. И, к примеру, несчастные покупатели билетов на несостоявшийся концерт Канье Уэста теперь не могут получить свои деньги обратно.

Гораздо серьезнее проблемы у тех, кто хранил свои данные в облаке «Яндекса». А хранили многие. Как частные пользователи, которые боялись, что потеряют доступ к облаку Google и другим иностранным облачным хранилищам, так и почти весь бизнес, которому власти просто предписали перенести все данные на отечественные сервера. «Яндекс» весьма кстати российские власти заставили отключить его сервисный центр в Финляндии: «недружественная страна». Теперь компания лихорадочно переносит данные на сервера сторонних компаний — как отечественных, так и в Казахстане и Беларуси. Но у отечественных не так много свободного места, а Казахстан, к примеру, уже обеспокоен переносом собственных сервисов с серверов «Яндекса» на домашние серверы. Все будет по остаточному принципу.

Бизнес сейчас даже не понимает, какие базы данных у него сохранились и могут быть восстановлены из резервных копий, какие будут восстановлены «Яндексом», а какие — утеряны безвозвратно. Соответственно, подсчитать убытки тоже трудно и вряд ли удастся сделать это быстро.

Не было бы счастья

Но и есть, как говорится, и хорошие новости. Правда, неофициальные — слишком это чувствительная тема. Например, удары сильно осложняют точность российских атак на Украину: у военных, конечно, свои серверы, но обработку данных о целях, говорят, они брали как раз у ИИ «Яндекса».

Из этой же серии — слухи, что система распознавания лиц, использующаяся на улицах российских городов, тоже сбоит. Да, данные видеонаблюдения тоже обрабатывались на серверах «Яндекса».

Похоже, отвалился и «белый список» Роскомнадзора: многие пользователи отмечают, что стали открываться ранее заблокированные ресурсы. Доходит до смешного: знакомый не смог попасть на Госуслуги, зато спокойно смотрит YouTube и смог поговорить со мной по WhatsApp.

Наконец, неофициальный, но воочию наблюдаемый факт: в медиа США, Германии, Франции, Польши и других «недружественных» стран внезапно пропали целые полчища ботов и «обеспокоенных граждан». Какая неожиданность! они тоже «жили» на сожженных серверах. И так густо жили, что, как пошутил популярный блогер Всеволод Орлов: «За какую-то неделю бесчеловечные бандеровцы сожгли ¾ американцев, активно поддерживавших в сети Трампа, ¾ французов, активно поддерживавших в интернете Ле Пен, ¾ немцев, активно поддерживавших в интернете АдГ, ¾ итальянцев, активно поддерживавших в интернете Ваначчи, ¾ поляков, активно продвигавших в интернете антибандеровскую повестку… Не менее 200 млн жертв. И никто даже не заплакал. Ужасный, ужасный мир».

И это, возможно, далеко не все хорошие новости: те же слухи упорно говорят, что даже там, где данные (очень чувствительные данные!) хранились на ведомственных серверах, вычисления все равно проводились… да, все там же, у «Яндекса».

Электронный Альцгеймер

Самый животрепещущий вопрос, конечно — когда все починят? Поднимать упавшие сервисы начали уже вскоре после первой атаки и по состоянию на понедельник что-то начало работать, а что-то нет.

Основные проблемы — с облачными сервисами: Yandex Cloud Console и API доступны, Compute доступен частично, IAM доступен, у большинства остальных функции ограничены. Компания работает действительно круглосуточно, государство пообещало помощь, возможно, будет снят запрет на использование иностранных «недружественных» площадок — опять же по слухам, «Яндекс» уже реанимирует мощности в Финляндии (но тут неизвестно, как на это отреагируют финские власти). Доходит до смешного: поддержка «Яндекса» работает через WhatsApp, а водителям предлагают использовать карты Google.

Но тут как с атаками на НПЗ — события в развитии. В ночь с воскресенья на понедельник атак не было, но это не значит, что они не возобновятся. И не факт, что все ограничится дата-центрами «Яндекса» (которых у него осталось два) — у «Ростелекома», к примеру, 29 дата-центра и именно они используются государственными службами, вплоть до самых чувствительных. Да, возможно, он лучше защищены, возможно даже часть из них, как минимум, недоступна для ВСУ либо в связи с территориальным расположением, либо верны слухи о подземных дата-центрах. Но как показали атаки на «Яндекс», конфигурация связей дата-центров такова, что сбои могут затронуть самые неожиданные сферы.

Эксперты констатируют, что главная проблема даже не в этом — главная проблема в чипах. В уничтоженных суперкомпьютерах «Яндекса» использовались тысячи передовых чипов Nvidia — все они строжайше запрещены к ввозу в Россию, за всеми ними строжайший контроль (и сейчас он будет, без сомнения, усилен) и ввезти такую массу чипов просто невозможно. Это — на годы. А без них электронные «мозги» компании будут напоминать больного Альгеймером: тут помню, тут не помню, тут все перемешалось в голове. А значит, рунет будет отброшен минимум на 10-15 лет назад. Со всеми причитающимися последствиями.

Дособирали

Но я бы отметила еще более важный момент. Многие удивлялись выбору предмета атак ВСУ, когда они начали громить склады Wildberries. Но после атак на дата-центры «Яндекса» стало понятно, что ВСУ бьют по точно высчитанной ими ахиллесовой пяте российской экономики. Смотрите как все в ней сейчас устроено. Есть Wildberries — и несколько других, много меньших маркетплейсов. Есть «Яндекс» — и несколько гораздо меньших ИТ-платформ. Далее можно продолжать: «Аэрофлот» — и несколько меньших авиакомпаний, Сбербанк — и несколько банков поменьше…

Понимаете алгоритм? Государство выбирает «якорного» представителя того или иного сектора и дает ему максимум преференций — одновременно устраивая работу государственных структур в основном через него. Добавляет несколько второстепенных персонажей — для антуража, резерва и отдельных интересов, государственных и негосударственных.

Это даже не классическая олигополия — это точный слепок иерархической системы путинской власти, где есть один Путин, есть группа его соратников — и дальше выжженное поле. И вот по самому устройству этой системы бьют сейчас украинские дроны. Эту систему собирали, исходя из собственного представления о правильно устроенном государстве и удобстве управления. А оказалось, что для дезорганизации работы целых секторов такая система тоже очень удобна.

Возможно, именно потому российский ответ на объявленное Трампом энергетическое перемирие на середину дня понедельника так и не сформирован. Что Дмитрий Песков, что Сергей Лавров выступили с чем-то невразумительным. Потому что ясно же сказано: речь идет об остановке ударов только по НПЗ. А с остальными объектами в России, как ясно выразился Трамп, «делайте что угодно».

Так может, прямо сейчас в Кремле соображают, что будет с российским интернетом, если ВСУ продолжат бить по дата-центрам? Может даже дошли до размышлений о том, что будет, если ВСУ найдут возможность ударить по банковской системе? По авиаперевозкам? По любому другому сектору, устроенному именно по такой иерархической системе?

А может, ничего такого они пока и не думают — не до того, надо решать проблемы по мере их поступления, как они любят, и постараться уговорить Трампа еще на что-нибудь полезное России. Вот только проблемы никуда не денутся, размышляй о них — не размышляй. Потому что главная из них — не защитные сетки над всем, что возможно, а само устройство даже не российской экономики, а мозгов тех, кто Россией управляет.

А с этой проблемой и Трамп не поможет.

Татьяна Рыбакова, The Moscow Times

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com