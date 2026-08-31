Кто на самом деле захватывает власть в Кремле 4 Юрий Федоренко

31.08.2026, 11:49

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Юрий Федоренко

Царь боится собственных бояр.

Власть на болотах — такая же закрытая структура, как и любая банда. Если в нормальных государствах общество и СМИ отслеживают каждый шаг власть имущих, то следить за реальными событиями в Кремле практически невозможно. Впрочем, некоторая информация в мировые СМИ все же просачивается, и из этих сообщений можно сделать вывод о главной тенденции: гражданские чиновники отходят на второй (или десятый) план, а все рычаги влияния концентрируются в руках второй службы ФСБ.

Некоторые политологи сегодня называют вторую службу ФСБ управляющей компанией холдинга под названием «Российская Федерация». В принципе, события, происходящие «в общем доступе», лишь подтверждают такую точку зрения. За несколько месяцев на болотах заключили в тюрьму больше «инакомыслящих», чем за предыдущие четверть века. Речь идет не только об «оппозиционерах»: под репрессии попали сотни чиновников (особенно региональных) и бизнесменов.

Прямо сейчас происходит крупнейшее по масштабам перераспределение собственности и сфер влияния в РФ с 90-х годов. Куратором процесса является ФСБ, причем не вся структура, а определенные группы внутри нее. Ну а различные суды, различные ветви власти, различные органы местного самоуправления давно превратились в театр, за кулисами которого — все та же палата ФСБ.

У этих процессов есть исторические аналогии. Во времена Сталина реальная власть в «стране советов» принадлежала НКВД. Основой и секретом сталинского «эффективного менеджмента» были застенки НКВД, а «советы» представляли собой сплошную бутафорию. При желании можно провести и более глубокие параллели — например, с опричниной Ивана Грозного. Как говорится, все новое — это хорошо забытое старое.

Но вернемся в наши дни. Почему максимальная концентрация власти в руках второй службы ФСБ происходит именно сейчас? Ответ на поверхности: бункерный дед все сильнее испытывает страх. Один из его «экзистенциальных» страхов — собственное окружение. Он очень хорошо помнит бунт Пригожина и тот факт, что в критический момент многие чиновники бросились бежать из Москвы. В какой-то момент сложилось впечатление, что никто не хочет защищать своего «лидера».

Страхи царя перед собственными боярами — так было всегда — обостряются на фоне борьбы между различными провластными группировками. Именно эти процессы мы и наблюдаем, когда видим новости об арестах заместителей министров, олигархов и прочей придворной шурши. Социологи называют это явление «конфликтом элит», хотя назвать «элитой» бандитские морды российских власть имущих язык не поворачивается.

Понятно, что никакая новая путинская опричнина не решит проблемы внутривидовой борьбы этих «элит», а лишь усугубит ее. Нет также сомнений, что внутренний террор ФСБ свидетельствует о полной деградации общественных институтов и государственного управления. В долгосрочной и среднесрочной перспективах это путь в никуда.

А вот если оценивать ситуацию в перспективе нескольких ближайших месяцев, можно предположить, что Путин действует по-своему рационально. Меры его личной безопасности усилены. Опасные «соратники» — запуганы. Оппозиция уничтожена. Альтернативных центров принятия решений нет. Все это, с точки зрения Путина, снижает вероятность того, что его убьют свои. По крайней мере, в ближайшее время.

Когда мы констатируем, что власть на болотах деградирует, возникает соблазн посмеяться над противником. На ум приходит фраза: «Боже, какое же оно безнадежное!» Но врага не следует ни недооценивать, ни переоценивать. Террористический режим на болотах продолжает представлять реальную угрозу. Война не закончится завтра. Мы должны с холодной головой учитывать все его сильные и слабые стороны.

Чем длиннее дистанцию борьбы мы будем просчитывать, тем короче она в итоге будет. Поэтому мы готовы играть на длительную перспективу. У нас нет права на усталость. Работаем дальше. Вместе к Победе. Слава Украине!

Юрий Федоренко, «Фейсбук»

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