Эксперты рассказали белорусам, когда копать картошку по лунному календарю 4 31.08.2026, 10:46

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Важно учитывать сразу два фактора.

Телеканал ОНТ рассказал, в какие дни сентября лучше всего выкапывать картофель, опираясь на лунный календарь, и как правильно подготовить урожай к хранению в погребе.

По словам специалистов, важно учитывать сразу два фактора: биологическую спелость клубней в сочетании с фазами Луны, а также правильную технологию подготовки самого погреба.

Корнеплоды и клубни, которые планируется хранить долго, рекомендуется выкапывать на убывающую Луну. Так, благоприятными для уборки урожая в сентябре считаются периоды с 1 по 10 число и с 26 по 30 число. А вот с 11 по 25 сентября — время новолуния, полнолуния и растущей Луны — для копки картофеля не лучший выбор.

Отдельно эксперты предупреждают о распространенной ошибке: закладывать картофель в погреб сразу после выкопки с поля нельзя. Клубням необходим так называемый лечебный, или карантинный, период — от 10 до 14 дней, — прежде чем отправлять их на длительное хранение.

Впрочем, вырастить хороший урожай — только полдела: его нужно еще и правильно сохранить. Для этого в погребе важно поддерживать строгий микроклимат — оптимальная температура составляет от +2 до +4 градусов, а влажность воздуха — 85–90%.

Есть и небольшая хитрость: сверху на картофель советуют выложить слой столовой свеклы — она хорошо впитывает лишнюю влагу и помогает сохранить клубни дольше.

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