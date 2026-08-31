«Мы пришли в школу по прописке — в нашем классе 38 человек» 11 31.08.2026, 11:03

4,644

Родители возмущены переполненностью классов в школах, власти — оправдываются.

Переполненные классы в некоторых школах могут быть связаны с переходом учебных заведений с двухсменного на односменный режим работы. Именно так на возмущение родителей отреагировал министр образования Андрей Иванец.

По его словам, двухсменная работа остается чувствительным вопросом для родителей, поэтому школы постепенно переводят на обучение в одну смену. Сейчас, отметил министр, 85% школ в стране работают в односменном режиме, а остальные 15% продолжают работать в две смены.

— Поэтому, конечно, где-то руководитель школы пытается «уплотнить» наших ребят, но для того, чтобы именно создать возможность обучения в первую смену. Поэтому здесь нужно относиться с пониманием, — оправдывается руководитель Минобра.

Тема особенно остро обсуждается родителями будущих первоклассников. В Threads одна из минчанок рассказала, что после изменения школы по месту прописки ее ребенка определили в класс, где будет 38 учеников. По словам женщины, школа готова создать дополнительные классы и даже нашла учителей, однако сделать это невозможно из-за нехватки помещений.

«Мы пришли в школу по прописке — в нашем классе 38 человек. Школа бы рада разделить на большее количество классов, даже учителей нашли, но места нет», — написала она, выражая недовольство сложившейся ситуацией.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com