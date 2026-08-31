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Названы три причины, почему наступление на Киев из Беларуси окончится провалом

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  • 31.08.2026, 11:08
  • 4,824
Названы три причины, почему наступление на Киев из Беларуси окончится провалом

Минск не готов к подобному сценарию.

Французский OSINT-аналитик КлеманМолен считает маловероятной попытку России повторно атаковать Север Украины через Беларусь. По его оценке, Москва столкнется с серьезными проблемами, пишет dialog.ua.

Ключевыми факторами провала ВС РФ станут: отсутствие внезапности, качественные украинские укрепления и сложный для наступления рельеф.

Молен отмечает, что в Черниговской и Киевской областях даже в 2026 году активно строятся оборонительные линии. В частности, вокруг Чернигова создана мощная система укреплений, дополнительные позиции оборудуются в районе Чернобыля и северо-восточнее Житомира, а вдоль границы устанавливаются заграждения и расчищаются лесные массивы.

Еще одним фактором аналитик называет готовность Украины нанести удар по Беларуси, если ее территория вновь будет использована российскими войсками. По мнению Молена, Минск не готов к подобному сценарию.

Кроме того, наступление осложнят заминированные дороги, густые леса и болота. Элемента внезапности, который был в начале полномасштабного вторжения, больше не будет, поэтому масштабное продвижение к Киеву потребовало бы значительных сил и времени.

При этом Молен допускает локальные атаки РФ вдоль границы: прежде всего на Севере Сумской и Востоке Черниговской областей. Однако они вряд ли будут иметь стратегическое значение без привлечения сотен тысяч новых военнослужащих.

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