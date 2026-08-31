Президент Финляндии рассказал, какой запрет Китай поставил Кремлю

Президент Финляндии рассказал, какой запрет Китай поставил Кремлю6
- 31.08.2026, 18:11
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Александр Стубб получил заверение от Пекина.
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Китай не позволит России применить ядерное оружие. Пекин дал соответствующие заверения финской стороне во время его встречи с министром иностранных дел КНР Ван И в Хельсинки в июле, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).
В интервью Стубб назвал позицию Китая «достаточным сдерживающим фактором», который снижает риск дальнейшей эскалации войны России против Украины.
«Москва заинтересована в том, чтобы сохранять Европу в состоянии постоянного напряжения, используя угрозы применения ядерного оружия и возможного нападения на страны НАТО», — заявил президент Финляндии.
При этом Стубб призвал европейские государства не поддаваться панике. «Нужно сохранять хладнокровие и бдительность, не драматизировать и готовиться к худшему, чтобы его избежать», — заявил он.
Финский президент также выразил сомнение в том, что Россия в ближайшее время решится на прямую атаку против НАТО. По его мнению, нынешние действия Москвы больше напоминают «подначивание», тогда как значительная часть российских вооруженных сил по-прежнему задействована в войне против Украины.
Стубб подчеркнул, что система сдерживания НАТО продолжает работать, однако Европе необходимо сохранять готовность к различным сценариям. Одновременно президент Финляндии считает необходимым подготовиться к возможному восстановлению прямого политического диалога с Москвой. По его словам, такой контакт в будущем может помочь избежать опасных недоразумений между Россией и Западом.
При этом главным приоритетом европейских стран Стубб назвал поддержку Украины. Он убежден, что именно исход российско-украинской войны будет иметь ключевое значение для дальнейшей безопасности Европы.
Заявление Стубба прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий в Европе о ядерных угрозах России и рисках расширения войны за пределы Украины. По мнению финского президента, угрозу необходимо воспринимать серьезно, но без излишней драматизации.