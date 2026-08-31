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Президент Финляндии рассказал, какой запрет Китай поставил Кремлю

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  • 31.08.2026, 18:11
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Президент Финляндии рассказал, какой запрет Китай поставил Кремлю
Александр Стубб

Александр Стубб получил заверение от Пекина.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Китай не позволит России применить ядерное оружие. Пекин дал соответствующие заверения финской стороне во время его встречи с министром иностранных дел КНР Ван И в Хельсинки в июле, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

В интервью Стубб назвал позицию Китая «достаточным сдерживающим фактором», который снижает риск дальнейшей эскалации войны России против Украины.

«Москва заинтересована в том, чтобы сохранять Европу в состоянии постоянного напряжения, используя угрозы применения ядерного оружия и возможного нападения на страны НАТО», — заявил президент Финляндии.

При этом Стубб призвал европейские государства не поддаваться панике. «Нужно сохранять хладнокровие и бдительность, не драматизировать и готовиться к худшему, чтобы его избежать», — заявил он.

Финский президент также выразил сомнение в том, что Россия в ближайшее время решится на прямую атаку против НАТО. По его мнению, нынешние действия Москвы больше напоминают «подначивание», тогда как значительная часть российских вооруженных сил по-прежнему задействована в войне против Украины.

Стубб подчеркнул, что система сдерживания НАТО продолжает работать, однако Европе необходимо сохранять готовность к различным сценариям. Одновременно президент Финляндии считает необходимым подготовиться к возможному восстановлению прямого политического диалога с Москвой. По его словам, такой контакт в будущем может помочь избежать опасных недоразумений между Россией и Западом.

При этом главным приоритетом европейских стран Стубб назвал поддержку Украины. Он убежден, что именно исход российско-украинской войны будет иметь ключевое значение для дальнейшей безопасности Европы.

Заявление Стубба прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий в Европе о ядерных угрозах России и рисках расширения войны за пределы Украины. По мнению финского президента, угрозу необходимо воспринимать серьезно, но без излишней драматизации.

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