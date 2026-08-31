Крупный пожар под Анапой: огонь подбирается к жилым кварталам 1 31.08.2026, 14:43

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фото: obozrevatel.com

Среди возможных причин - умышленный поджог.

Пожар возле российского курорта Анапа в Краснодарском крае длится почти сутки, он охватил более десятка гектаров и подошел к жилым кварталам, сообщают российские СМИ, передает УНИАН.

В пабликах пишут, что 30 августа в Анапе огонь охватил камышовые заросли и начал распространяться в сторону жилой застройки.

Масштабы возгорания зафиксировала спутниковая система NASA, из-за чего пожар виден даже из космоса. Ситуация с распространением пламени ухудшается из-за сильного ветра и сухой растительности.

Местные власти призывают жителей города закрывать окна и не выходить на улицу из-за сильного задымления. Пожар также повлиял на транспортное сообщение в районе курорта – в частности, перекрыто движение на участке федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь и части Симферопольского шоссе, транспорт курсирует по объездным маршрутам.

Российские СМИ отмечают, что на данный момент пожар локализован вблизи жилых кварталов города. В частности, как пишут («Новости Анапы» https://t.me/s/AnapaNowosti), по состоянию на утро площадь активного горения составляет 50 квадратных метров. В течение всей прошлой ночи спасатели тушили огонь в плавнях, не давая ему перекинуться на жилые дома и городские предприятия.

В ночь на 12 августа Краснодарский край подвергся массированной атаке сотен украинских дронов. Больше всего пострадал Новороссийск, где были зафиксированы удары и пожары в порту, на нефтяном терминале и возле стоянки кораблей ВМФ РФ. Губернатор Кондратьев тогда заявлял, что под ударом оказались также Анапа, Геленджик и Темрюкский район.

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