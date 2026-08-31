В Минске кабачки меняют на кофе 4 31.08.2026, 14:16

3,176

Кабачки

Фото: FOTODOM

Инициатива быстро вызвала оживленное обсуждение в Сети.

Минские кафе Ван Гога предложили оригинальное решение для тех, кому некуда девать дачный урожай кабачков. С 1 по 7 сентября заведение принимает у посетителей кабачки в обмен на бесплатный кофе — американо или капучино стандартного размера. Условия акции предельно просты: один кабачок — один человек — один напиток.

Инициатива быстро вызвала оживленное обсуждение в Instagram. Один из подписчиков поинтересовался: «Зачем вам столько кабачков, если не секрет?» В кафе объяснили, что планируют использовать урожай для приготовления фирменных оладий. Другие минчане тут же начали предлагать свои варианты — например, испечь из кабачков ПП-кексы. А одна из участниц обсуждения в шутку предложила поменять условия местами: «А если мне тоже нужны кабачки?» На что в кафе ответили, что готовы поделиться.

Нашлись и те, кто решил воспользоваться предложением по-настоящему. «У нас как раз 2 кабачка в холодильнике», — написала одна из минчанок, на что получила ответ: «Ждем вас!» Некоторые пользователи уточняли, можно ли принести сразу несколько кабачков просто в подарок, без расчета на кофе. А один из комментаторов не удержался от шутки: «Ага, а потом будете кофе варить на кабачковом молоке?»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com