Появилось подтверждение ликвидации замначальника колонии в Еленовке 4 31.08.2026, 14:15

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Дмитрий Неелов точно находился во взорванной машине.

Замначальника исправительной колонии в Еленовке Дмитрий Неелов находился в машине, которая была подорвана в ночь на субботу в «ДНР», подтвердила в переписке с редактором «Агентства» его жена. Взрыв произошел в ночь на субботу, сообщали украинские СМИ и телеграм-каналы.

На вопрос, не пострадал ли ее муж при взрыве, ответила: «Как вы себе это представляете? Машина выгорела, вокруг кровь».

Неелова не ответила прямо на вопрос, погиб ли ее муж. «Вы представляете мое состояние? У меня двое детей осталось», — написала она.

Взрыв произошел в Донецке в ночь на 29 августа. О нем первоначально сообщил украинский мониторинговый канал Supernova+. Позднее украинские издания «Цензор.нет» и «Украинская правда» написали со ссылками на источники, что был подорван автомобиль Неелова.

Неелов проходит в Украине по делу о гибели украинских военных пленных при взрывах по колонии в Еленовке в 2022 году. В июле 2024 года СБУ и офис Генпрокурора Украины сообщили о подозрении Неелову и бывшему начальнику колонии в Еленовке Сергею Евсюкову.

При взрывах в колонии погибли, по оценке ООН, не менее 50 военнопленных, еще 151 пленный получил ранения. Украина обвинила Россию в прицельном обстреле колонии. Полученный позднее Associated Press внутренний анализ ООН свидетельствует о том, что атаку спланировала и осуществила Россия.

По версии СБУ и Офиса генпрокурора Украины, Неелов и Евсюков «умышленно затягивали эвакуацию раненых в медучреждения». Украинская прокуратура сообщала, что девять пленных умерли из-за несвоевременной и ненадлежащей медицинской помощи.

Евсюков погиб при подрыве машины в Донецке в декабре 2024 года.

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