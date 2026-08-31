Каспаров выступил с предупреждением после визита главы ЦРУ в Москву 6 31.08.2026, 8:21

11,214

Гарри Каспаров

Фото: DELFI

Риск эскалации резко возрос.

Один из лидеров российской оппозиции, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров предположил, что в результате выборов в Европе к власти могут прийти пророссийские политики, а визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа — сигнал, что Путин готовится к эскалации.

«Мы можем подождать каких-то результатов визита Рэтклиффа, но я бы не питал каких-то иллюзий по этому поводу, потому что Рэтклифф все-таки работает на администрацию Дональда Трампа. То что Трамп работает против интересов Америки, сегодня это очевидно», — уверенно заявил Гарри Каспаров.

Свое мнение о том, как Россия попытается захватить Европу без нападения, политик озвучил в интервью для YouTube-канала «Форум свободной России». Каспаров согласился с предположением, что риск эскалации резко возрос с приездом директора ЦРУ в Москву:

«Да, конечно. Это же очевидно. Все идет к этому. Мы анализируем ту информацию, которая есть в свободном доступе. Да, мы говорили уже несколько раз, что в мае были какие-то колебания. Наверное, борьба шла внутри по поводу того, идти ли до конца или все-таки искать какие-то компромиссы. Очевидно, что эти колебания закончились. Все действия российской власти и так называемые дипломатические инициативы указывают на то, что эскалация в какой-то форме неизбежна».

«Постоянно идет политическое давление, то есть в 2027 году политическая карта Европы может измениться, потому что дружественные Кремлю партии, во многом благодаря политике предшественников нынешних правительств, например, такие как „Альтернатива для Германии“, набирают очки. Эскалация этой осенью должна помочь партии „АдГ“ в Германии, Ле Пен во Франции и всем пропутинским силам в Европе, то есть там, где есть очаги политической нестабильности. Те, кто рвутся к власти, по какому-то удивительному совпадению, всегда говорят о необходимости найти общий язык с путинской Россией», — спрогнозировал российский оппозиционер.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com