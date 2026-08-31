WSJ: Украина получила важный «козырь» 6 31.08.2026, 7:32

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У России ничего подобного нет.

Москва делает ставку на массированные удары по гражданской инфраструктуре Украины — торговым центрам, электростанциям, портам — надеясь вынудить Киев к капитуляции. Но, как отмечает The Wall Street Journal, у Украины есть козырь, которого лишена Россия: широкая коалиция союзников, обеспечивающая ей и экономическую подпитку, и военно-логистическую поддержку. Именно этот дисбаланс, по мнению издания, во многом нейтрализует численное и огневое превосходство российской армии.

По оценке западных источников, издание указывает на растущую волну диверсий, кибератак и других гибридных операций, которые Москва разворачивает против Европы — как инструмент давления на политиков и общественное мнение западных стран.

Финансовое бремя войны Россия несет практически в одиночку, а ее экономика тем временем страдает от украинских ударов и накопленного эффекта санкций. Ключевые партнеры Москвы переживают не лучшие времена: Иран и Северная Корея испытывают серьезные экономические трудности, а Китай, пользуясь стесненным положением России, выторговывает более выгодные условия на закупки нефти и газа — при этом сам сталкивается с замедлением собственной экономики.

Показателен топливный кризис: удары украинских дронов вывели из строя свыше трети нефтеперерабатывающих мощностей России. Украина же, несмотря на разрушение собственных НПЗ еще в 2022 году, поддерживает бесперебойную работу заправок за счет поставок топлива из Европы.

Помимо этого, украинская армия опирается на логистическую инфраструктуру в Польше, Германии и Румынии, а оборонные предприятия Украины разворачивают производство по всему континенту — вплоть до строящегося в Дании завода по выпуску топлива для баллистических ракет.

WSJ подчеркивает: если не считать Беларусь и Северную Корею, ни один сосед России — включая формальных союзников по ОДКБ в Центральной Азии — не оказывает ей открытой военной поддержки. Даже Минск в последнее время избегает резких шагов, опасаясь новых санкций или ответных действий со стороны Киева.

Для Кремля такая ситуация выглядит крайне несправедливой: страны НАТО фактически наносят стратегический урон российской экономике и обороноспособности, почти не расплачиваясь за это сами. Директор берлинского Центра Карнеги по России и Евразии Александр Габуев описывает это как «асимметрию возможностей» — способность России причинять ущерб Западу и заставлять его платить за поддержку Украины несопоставима с обратным процессом.

У Москвы нет своего «плеча» — союзника, готового ударить по НАТО и принять на себя ответный удар. Иран и йеменские хуситы — ближайшее, что есть, но их интересы сосредоточены на Ближнем Востоке и лишь отчасти пересекаются с задачами Кремля, а их реальные рычаги влияния на европейскую политику весьма ограничены.

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