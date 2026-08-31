«Путину решили раскрыть глаза на реальность весьма неординарным способом» 1 31.08.2026, 6:33

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Для Москвы это очень плохой знак.

Трамп считает себя другом Путина и поэтому решил рассказать ему правду о ситуации на фронте и о состоянии экономики, а передал информацию через Рэтклиффа, поскольку разведка имеет больше всего информации, предположил журналист Иван Яковина.

Именно для этого директор ЦРУ прилетал в Москву. О том, с какой целью Рэтклифф посещал Москву, политический аналитик рассказал на своем YouTube-канале.

«Я еще вчера говорил в своем ролике, что я не очень верю в балтийскую версию, потому что они там обсуждали возможное вторжение россиян в страны Балтии, потому что слишком активно эту версию повсюду пиарили, а когда что-то, очень активно относящееся к разведке, пиарят, обычно это значит, что, нет, не оно, что-то другое. Так не работает. В то же время я готов поверить в то, что Трамп по дружбе решил рассказать другу Владимиру, как там у него, у Владимира, обстоят дела на самом деле. Вот это выглядит достаточно правдоподобно, учитывая хорошее личное отношение Трампа к Путину», - высказал свою версию случившегося журналист.

При этом Яковина отметил: «Если разобраться, ЦРУ лучше всех знает о ситуации на фронте, о текущих и будущих возможностях как украинской, так и российской армии. Я допускаю, что Трамп простодушно, по-дружески может посоветовать Путину не пытаться проводить мобилизацию и эскалацию, поскольку шансов на победу в этой войне у России все равно нет. Я думаю, что для Москвы такой визит с таким месседжем такого посланника - это очень плохо. Это прямо очень-очень плохо».

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