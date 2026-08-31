Появились новые фото Мадуро из тюрьмы США 15 31.08.2026, 5:54

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Фото: NicolasMaduro / X

Как сейчас выглядит бывший венесуэльский диктатор.

Бывший диктатор Венесуэлы Николас Мадуро сейчас сидит в тюрьме в Нью-Йорке. В его соцсетях опубликовали фото Мадуро из тюрьмы. Снимок был сделан еще в июне. На нем политик стоит в сером спортивном костюме, белых кроссовках и улыбается.

«Отправляю эти фото как небольшой подарок всем моим внукам и внучкам, детям и всем хорошим людям, которые нас любят», — подписал снимок Мадуро.

Фото: NicolasMaduro / X

Мадуро и его жену захватили в их резиденции в ночь на 3 января 2026 года в результате американской спецоперации. После этого их доставили в тюрьму в Нью-Йорке.

Напомним, в ночь со 2 на 3 января США провели спецоперацию в Венесуэле. Бойцы элитного подразделения Delta Force захватили Мадуро и его супругу Силию Флорес и вывезли их из страны.

Фото: NicolasMaduro / X

После этого супругов доставили в Нью-Йорк. Американские власти предъявили Мадуро обвинения в наркотерроризме, заговоре с целью ввоза кокаина в США и преступлениях, связанных с оружием. Сейчас он содержится в следственном изоляторе Metropolitan Detention Center в Бруклине.

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