В Украине создали четыре варианта охотников на реактивные «Шахеды»1
- 31.08.2026, 1:17
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Новые перехватчики уже прошли полевые испытания.
Военное руководство Украины работает над поиском эффективных способов противодействия реактивным беспилотникам. На данный момент уже есть четыре потенциальных типа перехватчиков, которые могут их сбивать. Об этом 30 августа рассказал министр обороны Украины Евгений Хмара, которого процитировало LB .
По его словам, уже проведены полевые испытания дронов.
«Продолжается поиск способов противодействия реактивным беспилотникам. Уже есть четыре потенциальных перехватчика, которые могут сбивать реактивные Shahed», – отметил Хмара.
Министр также добавил, что актуальной задачей является «максимально быстро довести эти решения до необходимого уровня и масштабировать производство до тысяч единиц».