Настойчивый идиотизм

Настойчивый идиотизм2
- Виктор Шендерович
- 31.08.2026, 7:05
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Как будто смотришь триллер.
Странное ощущение от России: как будто смотришь триллер, сюжет которого тебе в общих чертах уже понятен, а большинство персонажей все еще полагает, что это такое нескучное шоу…
Я думаю сейчас о десятках погибших сегодня в Украине и о сотнях их близких, для которых только что непоправимо рухнул мир, а следом – о неведомом мне числе россиян, для которых эта украинская трагедия стала очередным поводом для гордости и радости…
К ним и их детям приближается расплата, она набухает кровью с каждым очередным несчастьем Украины, и не надо быть Спинозой, чтобы понимать или хотя бы чувствовать это, но инстинкт самосохранения – это не наше, нет…
Настойчивый суицидальный идиотизм.
К идиотам – никаких претензий, детей только жалко. А вот т.н. «элите» – всем, кто прекрасно все понимает, но участвует в убийстве Украины и национальном самоубийстве – хочется в эту пылающую ночь пожелать самых ледяных кругов ада.
Виктор Шендерович, «Телеграм»