Белорусы смогут подавать документы на шведские визы через посольство Венгрии в Минске
- 31.08.2026, 19:04
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Речь идет о визах категории C.
Швеция и Венгрия договорились о сотрудничестве в визовых вопросах. Благодаря этому граждане Беларуси теперь могут подавать заявления на краткосрочные шенгенские визы в Швецию через посольство Венгрии в Минске.
Речь идет о визах категории C, которые позволяют находиться в Шенгенской зоне до 90 дней в течение любого 180‑дневного периода.
Получить шведскую визу категории D в Минске по-прежнему нельзя — такие заявления принимает посольство Швеции в Москве. Там же продолжат проводить собеседования, собирать биометрические данные и осуществлять паспортный контроль. Эти процедуры доступны по понедельникам и вторникам.