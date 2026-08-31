Белорусы смогут подавать документы на шведские визы через посольство Венгрии в Минске 31.08.2026, 19:04

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Речь идет о визах категории C.

Швеция и Венгрия договорились о сотрудничестве в визовых вопросах. Благодаря этому граждане Беларуси теперь могут подавать заявления на краткосрочные шенгенские визы в Швецию через посольство Венгрии в Минске.

Речь идет о визах категории C, которые позволяют находиться в Шенгенской зоне до 90 дней в течение любого 180‑дневного периода.

Получить шведскую визу категории D в Минске по-прежнему нельзя — такие заявления принимает посольство Швеции в Москве. Там же продолжат проводить собеседования, собирать биометрические данные и осуществлять паспортный контроль. Эти процедуры доступны по понедельникам и вторникам.

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