Рыбаки вытащили из Припяти гиганта весом 75 кг 15 31.08.2026, 19:49

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Фотофакт.

Этим летом белорусские рыбаки не раз хвастались по-настоящему впечатляющими трофеями. Но недавний улов на Припяти точно превзошел многие из них.

В районе Житковичей рыбаки выудили речного монстра весом 75 кг. Как проходила рыбалка и чего стоило вытащить такую махину из воды, счастливчики рассказали порталу Leska.by.

По словам мужчин, на воду они вышли еще на рассвете – около 05:30. Первым трофеем стал судак весом 3 кг.

После 09:00 рыбаки решили переключиться на добычу посерьезнее и поохотиться на сома. В качестве приманки использовали воблер. Почти сразу последовала мощная поклевка, но первый заход закончился обломанным крючком.

Затем было еще несколько «контактов», но желанный трофей все не давался. Рыбаки также не отступали и продолжали ловлю.

Развязка наступила около 14:00. На этот раз поклевка оказалась такой, что сомнений не осталось: на крючке что-то серьезное.

Дальше началась долгая борьба. Но в итоге гиганта все-таки удалось вытащить из воды.

Фото: leska.by

Фото: leska.by

Сом потянул на 75 кг. Еще больше поразила его длина – 2,3 м.

Такой результат рыбаки назвали одновременно «ужасающим и очень приятным». И признались, что эту поездку на Припять запомнят надолго.

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