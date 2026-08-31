Один из крупнейших снабжающих Москву НПЗ остановил три четверти мощностей 31.08.2026, 20:28

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Фото: Reuters

Его атаковали БПЛА.

НПЗ «Ярославнефтеоргсинтез», расположенный в 280 км от Москвы и снабжающий топливом в том числе столичный регион, остановил три четверти мощностей после атаки беспилотников 28 августа, сообщает Reuters со ссылкой на два отраслевых источника.

По их данным, на заводе мощностью 15 млн тонн в год, который входит в топ-10 крупнейших в России, получили повреждения две из трех установок первичной переработки нефти — АВТ-3 производительностью 17140 тонн в сутки (40% мощности НПЗ) и АВТ-4 производительностью 14300 тонн в сутки (33%).

В работе осталась лишь установка АТ-4, которая имеет суточную производительность в 11430 тонн и обеспечивает 27% мощности НПЗ. С 31 августа принадлежащий «Славнефти» ЯНОС прекратил реализацию нефтепродуктов на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже.

Выпускающий в год 2,6 млн тонн бензина и 4 млн тонн дизеля завод в Ярославле стал седьмым российским НПЗ, частично или полностью остановившим выпуск топлива в августе. 26 августа переработку нефти прекратил «Нижегороднефтеоргсинтез» (НОРСИ) «Лукойла», второй по объему производства бензина в стране, 25 августа встал Новошахтинский нефтеперерабатывающий НПЗ в Ростовской области.

21 августа после налета БПЛА прекратил работу НПЗ «Пермнефтеоргсинтез» (ПермНОС) «Лукойла», 12 августа — «Орскнефтеоргсинтез» (ОрскНОС) компании «Фортеинвест». 10 августа остановился «Запсибнефтехим» «Сибура» в Тюменской области — крупнейший нефтехимический комплекс страны, ежегодно производящий 2,5 млн тонн полимеров и 6 млн тонн СУГ. 5 августа прекратил переработку нефти Саратовский НПЗ «Роснефти», а 3 августа — Волгоградский НПЗ «Лукойла».

По оценкам EA Analytics, объемы переработки нефти в России в августе остались на минимумах с 2002 года — около 3,8 млн баррелей в сутки. При этом производство бензина к концу месяца упало до 80 тысяч тонн в сутки при среднем потреблении в это время года 115 тысяч тонн. После остановки нескольких крупных НПЗ в конце августа дефицит бензина в стране достиг примерно 35 тысяч тонн в день, оценивали источники Reuters.

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