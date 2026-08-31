закрыть
1 сентября 2026, вторник, 1:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Соболенко с уверенной победы стартовала на US Open

2
  • 31.08.2026, 20:14
  • 1,030
Соболенко с уверенной победы стартовала на US Open
Арина Соболенко
Фото: Getty Images

Белорусская теннисистка в двух сетах справилась с колумбийкой Камиллой Осорио.

Первая ракетка мира Арина Соболенко с уверенной победы стартовала на US Open-2026.

Белорусская теннисистка в двух сетах справилась с колумбийкой Камиллой Осорио (59) — 6:2, 6:3. Однако идеальный матч провести все-таки не удалось. В каждом из сетов Арина уступила по брейку. Белоруса оформила 5 эйсов при 3 двойных ошибках.

Во втором раунде Соболенко сыграет против россиянки Полины Яценко. В первом круге 160-я ракетка мира за 3 часа и 22 минуты обыграла Ренату Сарасуа.

Заключительный в сезоне турнир «Большого шлема», Открытый чемпионат США, проходит с 30 августа по 12 сентября 2026 года.

В одиночном разряде участие в нем принимают 128 теннисисток. Действующей чемпионкой турнира является Арина Соболенко, которая в финале прошлого года сумела обыграть американку Аманду Анисимову — 6:3, 7:6 (7:3).

Примечательно, что белоруска побеждала на двух последних US Open. Общий призовой фонд нынешнего турнира составляет 108 млн долларов США. Чемпионка US Open-2026 получит 5,5 млн долларов.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путину нужны санитары
Путину нужны санитары Леонид Невзлин
Последняя спичка Соши Гофштейн
Последняя спичка Соши Гофштейн Ирина Халип
Россия входит в пике
Россия входит в пике Юрий Федоренко
Блеф Путина
Блеф Путина Виктор Таран