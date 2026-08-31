NYT: Кремль изменил подход к обстрелу украинских городов 1 31.08.2026, 19:41

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Россия перешла от ночных обстрелов Киева к атакам в течение дня.

Армия Владимира Путина увязла в попытках хоть как-то продвинуться на фронте, а в самой России постоянно горят НПЗ, склады ведущих онлайн-магазинов и военные предприятия. На этом фоне в Москве решили изменить подход к обстрелу украинских городов. Если до сих пор налеты беспилотников и ракет осуществлялись по ночам, то новая, «наводящая ужас» тактика – запускать дроны волнами в течение всего дня, рассказывает The New York Times.

В последние дни сирены воздушной тревоги звучали в Киеве почти непрерывно, сообщают из столицы корреспонденты газеты. К середине дня воскресенья магазины в одном из торговых центров открывались и закрывались пять раз, рассказала менеджер датской сети товаров для дома JYSK Наталья Липиньска (руководство ТЦ обязывает закрывать их во время воздушной тревоги). Раньше, когда основные налеты происходили ночью, такое могло случаться лишь 1-2 раза в день.

В постоянных атаках теперь используются дроны на реактивных двигателях, которые труднее сбивать. От них также гораздо сложнее убежать, так как они атакуют на высокой скорости. В правительстве и среди жителей Киева укрепляется мнение, что столицу и, возможно, другие города ждет новый этап войны, пишет NYT.

По их мнению, эскалация направлена на то, чтобы сломить дух украинцев, сорвать начало учебного года и нанести дополнительный ущерб экономике. В эту тактику укладываются удары по складам с продовольствием и центрам логистики продуктовых сетей, среди которых оказались «Сильпо», одна из крупнейших в стране, и Novus. По словам министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого, «уничтожено, условно говоря, 90% логистики продуктов питания торговых сетей». Он, правда, заверил, что «системного физического дефицита базовых продуктов сегодня нет».

Но пустые полки в магазинах все-таки появились, отмечает NYT.

В последние дни удары неоднократно наносились также по крупным торговым центрам и другим объектам розничной торговли в разных регионах, включая три магазина в Запорожской области крупнейшей украинской сети строительно-хозяйственных гипермаркетов «Эпицентр К», пострадали ТЦ в Сумах и Кривом Роге, добавляет The Washington Post.

Один из сыновей супругов Величко в Киеве должен пойти 1 сентября в новую школу, которая построила подземные укрытия, где занятия будут продолжаться даже во время воздушной тревоги. Но если ситуация ухудшится, семья рассматривает возможность переезда в западные регионы, которые реже подвергаются налетам.

Евгений Величко сказал NYT:

«Они [русские] действуют, как немцы во время Первой и Второй мировой войны. Но эта тактика не дает никаких военных результатов. Они пытаются посеять хаос. Хотят, чтобы люди бежали из Киева. Хотят разрушить наш привычный уклад жизни».

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