Путин опасается за свою жизнь 6 31.08.2026, 19:18

3,466

Диктатор РФ в четвертый раз с начала войны увеличил штат руководства своей охраны.

Диктатор РФ Владимир Путин подписал указ об очередном расширении центрального аппарата Федеральной службы охраны (ФСО) — уже четвертом с начала полномасштабного вторжения в Украину. Согласно документу, предельная численность сотрудников центрального аппарата ФСО увеличивается с 785 до 812 человек. Предыдущее повышение было утверждено 1 января 2025 года (до 785 человек), а до этого штат расширяли 1 января 2024 года (до 775) и в конце 2022 года (с 725 до 760). До войны центральный аппарат ФСО не расширялся почти 13 лет. Последнее расширение впервые с начала войны произошло не в начале или конце года.

Федеральная служба охраны — закрытая силовая структура, отвечающая за безопасность первых лиц государства: президента, премьер-министра, спикеров палат парламента, председателей судов высшей юрисдикции и генпрокурора. В её структуру входит подразделение личной охраны Владимира Путина, которое сопровождает его в поездках, охраняет резиденции и объекты. Кроме того, ФСО занимается спецсвязью и мониторингом общественного мнения. После начала войны роль службы значительно выросла, и, по данным «Важных историй», она превратилась в самостоятельный центр влияния благодаря постоянному доступу к Путину и информации о высших чиновниках.

Как сообщала Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, в последние месяцы ФСО резко усилила меры безопасности вокруг Путина. В Кремле выросли опасения, что Путин может стать объектом покушения, в том числе с использованием беспилотников, или в ходе попытки госпереворота. Страхи усилились после захвата американскими военными диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро, рассказывали собеседники FT. В итоге Путин сократил число визитов, а проверки людей, которые с ним встречаются, стали жёстче. Во время официальной поездки в Казахстан в конце мая кортеж сопровождали бронированный автомобиль с пулеметной установкой на крыше, машина с системой радиоэлектронной борьбы и вертолёт. По данным FT, Путин и его семья почти перестали появляться в резиденциях в Москве и на Валдае, предпочитая неделями находиться в бункерах, в том числе в Краснодарском крае.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com