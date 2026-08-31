Украинские воины сбили 15 российских БПЛА с помощью перехватчиков Sting
- 31.08.2026, 20:12
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Видеофакт.
Операторы дронов 38-го зенитно-ракетного полка в ходе боевых вылетов уничтожили 15 российских беспилотников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, для перехвата вражеских целей пилоты использовали дроны-перехватчики STING с системой дистанционного управления Hornet Vision CTRL.
Вследствие работы одного экипажа было уничтожено 14 российских БПЛА «Молния» и один дрон-камикадзе типа «Шахед».
Кадрами бойцы 38-го зенитно-ракетного полка поделились в своих соцсетях.