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Бессент встретился с Силуановым

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  • 31.08.2026, 19:54
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Бессент встретился с Силуановым
Скотт Бессент

Глава Минфина США обсудил с российским коллегой план Трампа по Украине.

Глава Минфина США Скотт Бессент провел встречу с министром финансов России Антоном Силуановым. Об этом сообщил корреспондент Fox Business Эдвард Лоуренс, а также его коллега из NBC Джулия Циркин и издание The New York Times.

Встреча состоялась на саммите министров финансов и глав Центробанков стран-членов «Большой двадцатки» (G20) в американском Эшвилле (Северная Каролина)

По словам Эдварда Лоуренса, стороны обсудили план Дональда Трампа по урегулированию войны в Украине.

Корреспондент NBC Джулия Циркин добавила, что Бессент и Силуанов также говорили об экономическом росте двух стран.

По информации The New York Times, участие Силуанова в саммите вызвало протест со стороны представителей европейских стран. В итоге он не участвовал в традиционном групповом фото.

Глава российского Минфина участвует в саммите G20 впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Визит Антона Силуанова не анонсировался, пишет «Медуза».

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