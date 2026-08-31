«Бред, еще не шагнули так технологии» 4 31.08.2026, 19:27

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Фото: pinsk.eu

Белорусские водители обсуждают «письма счастья».

В Threads поинтересовались у автомобилистов Минска, «все ли реально проходят техосмотр и имеют допуск» для участия в дорожном движении, пишет «Зеркало». «Сейчас вроде все камеры фиксируют его наличие. И вот вопрос — они работают выборочно или при каждом проезде будут прилетать фоточки?» — спросила одна из пользовательниц соцсети.

Один из комментаторов поста в Threads спросил, в чем проблема пройти ТО: «Зная, что заканчивается срок допуска, за пару дней до его окончания нашел СТО, которое выдает эти разрешения около дома. Онлайн зарегистрировался — и все. А там подъехал на 10 минут — и все. А по камерам немного не ясно».

На это автор поста ответила: «Планировалось до окончания, потом появились реальные дела и пришлось сдвинуть. С сентября их еще больше и поэтому срок варьируется от недели до трех, думаю, не смертельно. Сама машина в отличном состоянии и регулярно обслуживается на сто».

Вот какие еще комментарии оставили под тредом:

«В автоматическом режиме не проверяется техосмотр. Смотрят камеры и тыкают выборочно. У меня был штраф и предупреждение с камеры в Ждановичах на выезде из Минска. Два года назад. Езжу там дальше — ничего не приходит».

«Иногда фиксируют, чаще — нет. Их не так много, в принципе реально объезжать».

«7 лет ездил без допуска по Минску и Беларуси (тысяч 20 км в год в среднем), ни одного штрафа, раз 10 останавливали. За превышение с камер были штрафы, за ТО — нет».

«Бред, еще не шагнули так технологии, чтобы сотни машин в минуту проверить на наличие допуска к движению».

«Технологии шагнули. А вот мощности обрабатывающие — узкое место».

«Некоторые камеры работают и на техосмотр. Сосед два раза проехал под одной и той же камерой, с разницей неделю. Пришло два письма».

«Цена вопроса что-то около 50 рублей. Конечно, прохожу, даже не для экономии на штрафах, а чтобы не бояться каждого сотрудника ГАИ на дороге. Заехал, заплатил пошлину, прошел линию, получил допуск. У меня авто полностью исправно, проходит с первого раза. Один только нюанс был — на одном из техосмотров просили плавно тянуть ручник и не слушали, что он под ногой и плавно не затягивается из-за конструкции, пришлось поругаться, допуск все же выдали».

«Не Минск. Прохожу каждый год. Процедура несложная, недорогая, времени много не отнимает. А сейчас еще и записаться можно на определенное время)».

Напомним, ранее в «Белтехосмотре» заявляли, что «камеры республиканской системы мониторинга общественной безопасности в ближайшее время начнут автоматически выявлять транспорт без действующего разрешения на допуск к участию в дорожном движении». И тем, кого поймают без техосмотра, пригрозили «административкой».

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