Зеленский поговорил по телефону с Уиткоффом и Кушнером

Зеленский поговорил по телефону с Уиткоффом и Кушнером1
- 31.08.2026, 19:06
Президент Украины пригласил спецпредставителей Трампа в Киев.
Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале сообщил о телефонном разговоре со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Украинский лидер описал свой разговор с представителями Белого дома как «подробный и конструктивный». В ходе этой беседы стороны обсудили даты визита Уиткоффа и Кушнера в Украину.
«Эта поездка была бы очень полезной для выработки решений, направленных на достижение мира», — написал Зеленский.
Он сообщил, что также проинформировал американских собеседников о ситуации на поле боя и воздушных ударах по России.
В заключении Зеленский поблагодарил Уиткоффа и Кушнера и отметил, что стороны будут на связи, чтобы обсудить повестку дня и определить наиболее удобный график для дальнейшего общения.