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Зеленский поговорил по телефону с Уиткоффом и Кушнером

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  • 31.08.2026, 19:06
Зеленский поговорил по телефону с Уиткоффом и Кушнером
Владимир Зеленский

Президент Украины пригласил спецпредставителей Трампа в Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале сообщил о телефонном разговоре со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Украинский лидер описал свой разговор с представителями Белого дома как «подробный и конструктивный». В ходе этой беседы стороны обсудили даты визита Уиткоффа и Кушнера в Украину.

«Эта поездка была бы очень полезной для выработки решений, направленных на достижение мира», — написал Зеленский.

Он сообщил, что также проинформировал американских собеседников о ситуации на поле боя и воздушных ударах по России.

В заключении Зеленский поблагодарил Уиткоффа и Кушнера и отметил, что стороны будут на связи, чтобы обсудить повестку дня и определить наиболее удобный график для дальнейшего общения.

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