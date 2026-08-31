Тейлор Свифт столкнулась с первым испытанием в браке 1 31.08.2026, 18:51

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Фото: Ezra Shaw/Getty Images Sport

Американский футболист Трэвис Келси тяжело переносит разлуку со звездной супругой.

Американский футболист Трэвис Келси тяжело переносит разлуку с Тейлор Свифт после свадьбы. Пока звезда НФЛ проводит сезон в Канзас-Сити, певица продолжает путешествовать и встречаться с друзьями в Европе. По словам источников, после свадьбы расстояние стало восприниматься спортсменом гораздо болезненнее, пишет Reality Tea (перевод — сайт Charter97.org).

Свифт недавно побывала на свадьбе звукорежиссеров Оли Джейкобса и Лоры Сиск в английской глубинке. Торжество прошло на студии музыкального продюсера Питера Гэбриэла. Среди гостей также были Сабрина Карпентер, Джек Антонофф и Фиби Бриджерс.

На этом фоне Келси якобы особенно остро ощущает необходимость проводить месяцы в Канзас-Сити. «Трэвис ненавидит быть вдали от Тейлор», — утверждает источник. По его словам, футболист прекрасно понимал, что возвращение в НФЛ означает длительную разлуку, однако после свадьбы ситуация изменилась.

«Теперь он скучает по ней совсем по-другому», — заявил инсайдер.

При этом, по данным Шутера, дело вовсе не в деньгах. У Келси есть доходы от футбола, рекламных контрактов и бизнеса, а состояние Свифт оценивается в миллиард долларов.

Источники считают, что спортсмену уже нечего доказывать на поле. «Это давно перестало быть вопросом денег», — заявил один из них.

Еще один источник предположил, что нынешний сезон может стать для Келси последним. Футболист понял, сколько времени с женой он теряет из-за карьеры. Таким образом, сезон НФЛ может стать первым серьезным испытанием для звездной пары после свадьбы.

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