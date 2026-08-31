«Человек-паук: Новый день» собрал более $2,3 млрд в мировом прокате 1 31.08.2026, 19:14

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Фильм приблизился к тройке самых кассовых картин в истории.

Фильм «Человек-паук: Новый день» собрал в мировом прокате более $2,3 млрд., что приблизило его к тройке самых кассовых картин в истории. Об этом сообщил портал Comic Basics.

«Человек-паук: Новый день» стал вторым фильмом в истории, быстрее всех собравшим $2 млрд в мировом прокате, уступив только «Мстителям: Финал», — говорится в сообщении.

В первый уик-энд фильм собрал $927 млн по всему миру и установил рекорд по сборам в США, обойдя «Мстителей: Финал». Отметку $1 млрд картина преодолела всего за шесть дней проката.

В дальнейшем сборы продолжили быстро расти и достигли $2,022 млрд. Фильм обошел «Человека-паука: Нет пути домой», став самой кассовой картиной Sony и восьмым фильмом в истории, преодолевшим отметку $2 млрд.

В Северной Америке картина за 17 дней собрала $785,8 млн и вышла на четвертое место среди самых кассовых в истории. Аналитики не исключают, что она может приблизиться к рекорду «Звездных войн: Пробуждение силы».

По мировым сборам фильм приблизился к лидерам рейтинга — «Аватар», «Мстители: Финал» и «Аватар: Путь воды». При сохранении нынешних темпов он может подняться еще выше.

Несмотря на то что прокат фильма «Человек-паук: Новый день» постепенно подходит к концу, картина продолжает набирать обороты и сохраняет шансы увеличить кассовые сборы в ближайшие недели, отмечает издание.

Мировая премьера фильма состоялась 31 июля. По данным The Hollywood Reporter, производственный бюджет составил $225 млн. Как выяснил Deadline, промокампания фильма «Человек-паук: Новый день» обошлась в $309 млн. В одном из промороликов картины снялся аргентинский футболист Лионель Месси.

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