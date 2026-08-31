Импорт бензина из Беларуси в Россию достиг предела возможностей 3 31.08.2026, 20:07

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Дальнейшее наращивание поставок вряд ли возможно.

По словам источника «Коммерсанта» в отрасли, текущие объемы поставок бензина из Беларуси в Россию уже близки к пределу возможностей белорусских НПЗ. При этом за 28 дней августа продажи белорусского бензина на российской бирже сократились примерно в четыре раза по сравнению с июлем, а среднесуточные поставки из республики снизились на 11,4%.

С начала перебоев с поставками топлива доля белорусского бензина на российском рынке выросла, однако точно оценить ее пока сложно. По данным собеседника «Ъ», в январе—мае белорусские НПЗ поставили в Россию около 290 тыс. тонн бензина, тогда как с июня по 26 августа объем достиг уже более 570 тыс. тонн.

Источник «Ъ» считает, что дальнейшее наращивание поставок из Беларуси вряд ли возможно. Дополнительный фактор риска — плановый ремонт Новополоцкого НПЗ в сентябре, который может ограничить экспортные возможности Беларуси.

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