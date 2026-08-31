Белорусов предупредили о вакцине, которую будет сбрасывать авиация

Белорусов предупредили о вакцине, которую будет сбрасывать авиация8
- 31.08.2026, 20:38
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Ее нельзя брать в руки.
Вакцинация диких плотоядных животных будет проводиться в Минской области с 1 сентября, рассказали в Миноблисполкоме.
Уточняется, что оральная иммунизация диких плотоядных животных с применением вакциносодержащих антирабических приманок будет проводиться с использованием авиации.
Эта приманка представляет собой брикет от серого до темно-коричневого цвета массой 25 граммов. Она изготовленный из компонентов кормов, съедобных для плотоядных животных (жир говяжий, рыбная мука), имеющий специфический запах. Вот в эту приманку и заключена капсула с вакциной.
Население предупреждают, что запрещено брать приманки руками и скармливать их домашним животным. Конечно же, нельзя допускать и детей к приманками. Если вакцина (содержимое капсулы) случайно попала в глаза, рот, нос или на поврежденные участки тела, то необходимо обратиться к врачу.