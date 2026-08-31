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Российский рынок акций пережил самое затяжное падение с 2008 года

  • 31.08.2026, 21:05
Российский рынок акций пережил самое затяжное падение с 2008 года

Индекс Мосбиржи снижается шестой месяц подряд.

По итогам основной торговой сессии в понедельник, 31 августа, индекс Мосбиржи (IMOEX) вырос на 3,02% к закрытию основной сессии 28 августа, до 2178,87 пункта. Однако с начала августа бенчмарк потерял 2,13%.

Таким образом, российский индикатор снижается шестой месяц подряд — это самое долгое падение рынка с 2008 года, подсчитали «РБК Инвестиции». С марта по август 2026 года индекс Мосбиржи потерял 22,16%.

В 2008 году была самая продолжительная волна снижения индекса Мосбиржи — она длилась шесть месяцев подряд, с июня по ноябрь. За это время IMOEX потерял 68,25%. Причиной стал мировой финансовый кризис, который затронул и Россию.

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