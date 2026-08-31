Зеленский: Путин хочет продолжения войны, но сентябрь может многое изменить

Зеленский: Путин хочет продолжения войны, но сентябрь может многое изменить4
- 31.08.2026, 21:28
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Президент Украины отметил, что диктатору РФ нужно создать соответствующее настроение.
Российский диктатор Владимир Путин не показывает намерения закончить войну против Украины. Однако на дипломатическом фронте возможны важные достижения в мирном процессе.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Глава государства отметил, что нужно создать Путину соответствующее настроение – завершать войну, а не воевать.
«Сейчас пока, к сожалению, все свидетельства разведок – и наших, и партнеров, – все сигналы из России таковы, что лично российский лидер хочет войны еще», - говорит Зеленский.
Президент отметил, что абсолютное большинство российского общества уже хочет согласиться с остановкой войны по линии столкновения. Однако Путин выступает за продолжение боевых действий против Украины.
«Мы увидим, что удастся представителям президента США. Сентябрь может изменить многое, и надо, чтобы мы вместе с партнерами сделали все для защиты людей, для защиты жизни и для мира», - говорит Зеленский.