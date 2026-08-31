Зеленский: Путин хочет продолжения войны, но сентябрь может многое изменить 4 31.08.2026, 21:28

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Владимир Зеленский

Президент Украины отметил, что диктатору РФ нужно создать соответствующее настроение.

Российский диктатор Владимир Путин не показывает намерения закончить войну против Украины. Однако на дипломатическом фронте возможны важные достижения в мирном процессе.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Глава государства отметил, что нужно создать Путину соответствующее настроение – завершать войну, а не воевать.

«Сейчас пока, к сожалению, все свидетельства разведок – и наших, и партнеров, – все сигналы из России таковы, что лично российский лидер хочет войны еще», - говорит Зеленский.

Президент отметил, что абсолютное большинство российского общества уже хочет согласиться с остановкой войны по линии столкновения. Однако Путин выступает за продолжение боевых действий против Украины.

«Мы увидим, что удастся представителям президента США. Сентябрь может изменить многое, и надо, чтобы мы вместе с партнерами сделали все для защиты людей, для защиты жизни и для мира», - говорит Зеленский.

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