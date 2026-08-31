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Зеленский: Путин хочет продолжения войны, но сентябрь может многое изменить

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  • 31.08.2026, 21:28
  • 3,502
Зеленский: Путин хочет продолжения войны, но сентябрь может многое изменить
Владимир Зеленский

Президент Украины отметил, что диктатору РФ нужно создать соответствующее настроение.

Российский диктатор Владимир Путин не показывает намерения закончить войну против Украины. Однако на дипломатическом фронте возможны важные достижения в мирном процессе.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Глава государства отметил, что нужно создать Путину соответствующее настроение – завершать войну, а не воевать.

«Сейчас пока, к сожалению, все свидетельства разведок – и наших, и партнеров, – все сигналы из России таковы, что лично российский лидер хочет войны еще», - говорит Зеленский.

Президент отметил, что абсолютное большинство российского общества уже хочет согласиться с остановкой войны по линии столкновения. Однако Путин выступает за продолжение боевых действий против Украины.

«Мы увидим, что удастся представителям президента США. Сентябрь может изменить многое, и надо, чтобы мы вместе с партнерами сделали все для защиты людей, для защиты жизни и для мира», - говорит Зеленский.

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