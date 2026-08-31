Назван самый подорожавший товар в мире 4 31.08.2026, 22:17

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Назван также самый подешевевший товар в августе.

Какао стало самым подорожавшим товаром в мире в августе. Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на данные ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов.

По данным бирж, стоимость какао выросла на 28,22% в месячном выражении. Также цены значительно выросли на сахар (+19,87%) и пшеницу (+17,11%). При этом сильнее всего среди продуктов питания подешевели апельсиновый сок (-6,42%), кофе (-3,97%) и чай (-3,94%).

Из материала следует, что самым подешевевшим товаром по итогам августа оказался гидроксид кобальта. Стоимость вещества упала на 16,75%.

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