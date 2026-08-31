Звезда «Игры престолов» попыталась получить роль с помощью колдовства
- 31.08.2026, 21:42
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Мэйси Уильямс призналась, что обращалась к ведьме.
Звезда сериала «Игра престолов» Мэйси Уильямс призналась, что обращалась к ведьме, чтобы получить роль в кино. Ее новое интервью британскому Vogue цитирует Independent.
По словам 29-летней британской актрисы, контакт ведьмы она нашла на популярном веб-сайте, где продают вещи ручной работы.
«Она подсказала мне слова, которые я должна была произносить каждый вечер», — делится Уильямс.
Актриса последовала инструкциям, но была разочарована.
«Это не сработало», — посмеялась она, не уточнив, какая именно роль ей не досталась.
Новый фильм с участием Мэйси Уильямс — «Практическая магия 2» — выходит на экраны в сентябре 2026 года. Действие картины разворачивается спустя почти три десятилетия после выхода оригинала 1998 года, и актрисы Сандра Буллок и Николь Кидман возвращаются к ролям сестер Салли и Джиллиан Оуэнс, чья семья все еще живет под тенью древнего проклятия.
Уильямс сыграет Антонию Оуэнс, взрослую дочь Салли, которая учится на нейрохирурга.