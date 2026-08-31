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Звезда «Игры престолов» попыталась получить роль с помощью колдовства

  • 31.08.2026, 21:42
  • 1,510
Звезда «Игры престолов» попыталась получить роль с помощью колдовства
Мэйси Уильямс
Фото: AP

Мэйси Уильямс призналась, что обращалась к ведьме.

Звезда сериала «Игра престолов» Мэйси Уильямс призналась, что обращалась к ведьме, чтобы получить роль в кино. Ее новое интервью британскому Vogue цитирует Independent.

По словам 29-летней британской актрисы, контакт ведьмы она нашла на популярном веб-сайте, где продают вещи ручной работы.

«Она подсказала мне слова, которые я должна была произносить каждый вечер», — делится Уильямс.

Актриса последовала инструкциям, но была разочарована.

«Это не сработало», — посмеялась она, не уточнив, какая именно роль ей не досталась.

Новый фильм с участием Мэйси Уильямс — «Практическая магия 2» — выходит на экраны в сентябре 2026 года. Действие картины разворачивается спустя почти три десятилетия после выхода оригинала 1998 года, и актрисы Сандра Буллок и Николь Кидман возвращаются к ролям сестер Салли и Джиллиан Оуэнс, чья семья все еще живет под тенью древнего проклятия.

Уильямс сыграет Антонию Оуэнс, взрослую дочь Салли, которая учится на нейрохирурга.

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