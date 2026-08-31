Нейробиологи выяснили, как внутренние органы формируют наше сознание 31.08.2026, 22:02

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Наша психика напрямую зависит от работы сердца и легких.

Группа исследователей из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре выяснила, что сознание человека неразрывно связано не только с мозгом, но и с ритмами его внутренних органов. В обзорной статье, опубликованной в журнале Neuroscience of Consciousness, специалисты доказали, что сердце, легкие и желудок задают такт нейронной активности, формируя наше восприятие реальности.

Долгое время наука рассматривала мозг как автономный источник разумности, подобно изолированному «мозгу в колбе». Однако новые данные показывают, что частота сердцебиения, фазы дыхания и даже сокращения желудка постоянно синхронизируются с электрической активностью нейронов. Например, в фазе сокращения сердца люди острее реагируют на страх, а вдох улучшает память и скорость реакции. Телесные ритмы служат своеобразным дирижером, который объединяет разрозненные участки мозга в единую сеть, позволяя нам ощущать себя живым целым.

Нарушение этой тонкой настройки приводит к серьезным психологическим проблемам. У пациентов с тревожными расстройствами и депрессией наблюдается аномальная синхронизация между мозгом и телом: органы либо перегружают мозг тревожными сигналами, либо вовсе отключаются от него, вызывая чувство апатии. Шизофрения и панические атаки также часто сопровождаются сбоями в ритме дыхания и сердцебиения. Специалисты делают вывод, что существует оптимальное окно синхронизации — как избыток, так и недостаток связи между системами ведет к разрушению нормального самосознания.

«Разум — это не просто свойство мозга, а результат постоянного диалога между телом и нервной системой», — отмечают авторы исследования Аса Янг и Джонатан Шулер. По их словам, нарушение телесных ритмов способно настолько исказить восприятие, что это состояние вполне соответствует клиническим признакам психических расстройств.

Идея того, что сердце является вместилищем души, восходит еще к античным философам, но позже медицина переместила свой фокус внимания исключительно в черепную коробку. Сегодня нейробиология возвращается к истокам, доказывая, что эмоции невозможно отделить от физиологии. Из этого следует, что популярные практики осознанного дыхания действительно помогают справляться со стрессом, и теперь ученые нашли этому обоснование: управляя дыханием, человек буквально перенастраивает ритмы собственного мозга.

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