Инженеры научили смартфон находить скрытые камеры за пять секунд 31.08.2026, 21:25

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Светодиодный чехол вычисляет шпионские объективы с точностью 94%.

Группа инженеров из Корейского института передовых науки и технологий (KAIST) разработала систему SweepLED, которая превращает обычный смартфон в детектор скрытых камер. Устройство использует специальный чехол со светодиодами и алгоритмы машинного обучения, чтобы выявлять шпионские объективы в арендованных квартирах и отелях. Об это сообщает KAIST.

Традиционные методы поиска скрытых камер часто оказываются неэффективными. Обычные детекторы требуют от пользователей вручную осматривать помещение на наличие ярких бликов, однако многие поверхности — от глянцевых пуговиц до металлических деталей мебели — отражают свет точно так же, как линзы. Это приводит к частым ложным срабатываниям датчиков и не позволяет людям чувствовать себя в безопасности, объясняют разработчики.

Система SweepLED решает эту проблему с помощью чехла, оснащенного массивом светодиодов. Пользователю достаточно навести камеру телефона на подозрительный предмет и удерживать устройство неподвижно под тремя разными углами. В этот момент светодиоды сканируют поверхность с меняющимся освещением, а камера смартфона фиксирует малейшие флуктуации отраженного света.

Анализируя серию снимков, нейросеть вычленяет пространственно-временные паттерны отражения. Объективы скрытых камер имеют сложную внутреннюю структуру, которая реагирует на изменение угла света иначе, чем простые блестящие предметы. В ходе испытаний на 30 объектах система продемонстрировала точность в 94% при ручном сканировании, а весь процесс занял менее пяти секунд.

Проблема скрытых камер в съемном жилье приобрела глобальный масштаб: туристы регулярно становятся жертвами незаконной записи. Популярные платформы для аренды квартир не всегда способны защитить гостей от шпионского оборудования, спрятанного в часах, розетках или детекторах дыма. Новая разработка ученых позволяет путешественникам проверять номер на безопасность с помощью привычного гаджета, лишая злоумышленников возможности вести скрытую слежку.

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