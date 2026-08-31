ВСУ ликвидировали экс-помощника Жириновского 6 31.08.2026, 21:13

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Александр Сафонов

Герой мема «Сафонов, оплатить!» добровольно отправился на войну в Украину.

ВСУ ликвидировали героя известного мема с Владимиром Жириновским, которого тот просил все «оплатить». Бывший помощник основателя ЛДПР Александр Сафонов провоевал четыре года, на передовую отправился сам, заключив контракт. О судьбе политика рассказал экс-депутат Госдумы Василий Власов.

«28.08 мой друг и товарищ, Александр Сафонов погиб. Многие из Вас его помнят по «Сафонов! Оплатить!». Но я знал его почти 10 лет», — написал он в телеграм-канале.

Напомним, Александр Сафонов стал известен на всю Россию еще в «десятых» благодаря мему со своим начальником, почившим Владимиром Жириновским. На знаменитом видео основатель старейшей из действующих партий России выбирал, что купить и строго указывал: «Сафонов, оплатить!».

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