Премьер Индии – Путину: Нам нужен конец войны 8 31.08.2026, 18:12

13,612

Нарендра Моди

Фото: Reuters

Нарендра Моди лично передал диктатору РФ «послание Индии».

Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о необходимости остановить войну в Украине. Политики встретились в кыргызском Бишкеке, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества.

Нарендра Моди подчеркнул, что каждый день войны наносит ущерб человечеству, поэтому необходимо работать над прекращением боевых действий. По его словам, Индия и впредь будет поддерживать мирные переговоры между Украиной и Россией.

«Нам нужно перейти от бесконечной войны к ее прекращению. Таково послание Индии. Нам нужен конец войны, а не ее продолжение», — заявил индийский премьер.

Ранее, в конце июля, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с Путиным также призвал заморозить российско-украинскую войну и вернуться к переговорам. Однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ответ заявил, что с учетом позиции Киева заморозить конфликт невозможно. По его словам, для России главным условием остается достижение поставленных ею целей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com