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Премьер Индии – Путину: Нам нужен конец войны

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  • 31.08.2026, 18:12
  • 13,612
Премьер Индии – Путину: Нам нужен конец войны
Нарендра Моди
Фото: Reuters

Нарендра Моди лично передал диктатору РФ «послание Индии».

Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о необходимости остановить войну в Украине. Политики встретились в кыргызском Бишкеке, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества.

Нарендра Моди подчеркнул, что каждый день войны наносит ущерб человечеству, поэтому необходимо работать над прекращением боевых действий. По его словам, Индия и впредь будет поддерживать мирные переговоры между Украиной и Россией.

«Нам нужно перейти от бесконечной войны к ее прекращению. Таково послание Индии. Нам нужен конец войны, а не ее продолжение», — заявил индийский премьер.

Ранее, в конце июля, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с Путиным также призвал заморозить российско-украинскую войну и вернуться к переговорам. Однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ответ заявил, что с учетом позиции Киева заморозить конфликт невозможно. По его словам, для России главным условием остается достижение поставленных ею целей.

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