Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины 5 31.08.2026, 18:41

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Лионель Месси

Фото: Getty Images

39-летний нападающий объяснил свое решение словами «пришло время».

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси завершил выступления за сборную Аргентины по футболу. Об этом он сообщил в своем Instagram.

«Спустя некоторое время после финала чемпионата мира, тщательно обдумав все, я хочу сообщить, что ухожу из сборной. Это решение было болезненным и до сих пор ранит душу, но я понимаю, что пришло время», — написал Месси.

Форвард также заверил болельщиков, что всегда выкладывался на все 100% и отдавал все ради «футболки сборной, чтобы дарить им радость и гордость за свою страну».

«Осталось не так много времени, и один этап за другим подходит к концу, и этот этап мне особенно больно проходить. Я люблю, любил и всегда буду любить быть в сборной. Я отдал все, что мог, больше мне нечего дать, да и к тому же подрастают отличные ребята, которые заслуживают это место», — подытожил аргентинец.

Последним матчем для 39-летнего форварда за сборную стал финал чемпионата мира 2026 года против Испании, который состоялся 19 июля и завершился поражением аргентинцев со счетом 0:1.

Аргентинец выступил на своем шестом чемпионате мира. Месси и португалец Криштиану Роналду — единственные футболисты, принимавшие участие в шести мундиалях.

Всего Месси провел за сборную Аргентины 207 игр и забил 125 мячей, что является рекордным показателем. В составе национальной команды он выиграл чемпионат мира (2022), два Кубка Америки (2021, 2024), Финалиссиму (2022), золотые медали Олимпийских игр (2008) и молодежный чемпионат мира (2005). Он также дважды признавался лучшим игроком чемпионата мира (2014, 2022).

В активе Месси рекордные восемь «Золотых мячей», он трижды признавался лучшим игроком года по версии ФИФА, шесть раз выигрывал «Золотую бутсу» лучшего бомбардира европейских чемпионатов, дважды получал «Золотой мяч» чемпионата мира.

На клубном уровне Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, десять раз — чемпионат Испании, семь раз — Кубок Испании, восемь раз — Суперкубок Испании, по три раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, дважды — чемпионат Франции, а также Кубок французской лиги, Суперкубок Франции, Кубок лиг и регулярный чемпионат MLS с «Интер Майами».

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