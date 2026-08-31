Евросоюз «взял на абордаж» еще одно судно теневого флота России 31.08.2026, 18:57

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Фотофакт.

Евросоюз захватил еще одно судно теневого флота, которое связывают с Россией, заявила в Х глава европейской дипломатии Кая Каллас.

«Нефтяной танкер MV SUN, подозреваемый в хождении под чужим флагом в нарушение международного морского права, был взят на абордаж 30 августа в Средиземном море силами операции IRINI для проверки флага», — сказано в сообщении.

MV SUN стало шестым судном теневого флота, досмотренным силами ЕС за последние месяцы, отметила Каллас. По ее словам, эту тему обсудят министры обороны стран Евросоюза на саммите в Ирландии завтра, 1 сентября.

Фото: kajakallas / X

Фото: kajakallas / X

Фото: kajakallas / X

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