Белоруски набрали целый воз грибов

Белоруски набрали целый воз грибов5
- 31.08.2026, 18:09
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Домой везли на лошади.
В Беларуси сейчас настоящее грибное нашествие. Любители тихой охоты тащат из лесов полные корзины и ведра, а некоторым счастливчикам удается собрать куда более внушительный урожай.
Так повезло двум белорускам, которым для вывоза лесных трофеев понадобилась лошадь с повозкой. Об этом одна из женщин рассказала в TikTok.
Tochka.by посмотрела, насколько щедрым оказался лес и что об улове думают другие грибники.
На кадрах видно запряженную в повозку лошадку, а позади – настоящий грибной клад. Весь воз заставлен ведрами и пакетами с лисичками.
@larisa_sema #грибочки #лес #хобби #активныйотдых ♬ оригинальный звук - Лариса
И действительно, с первого взгляда даже трудно сосчитать, сколько тары понадобилось женщине. Полные ведра и пакеты заняли практически всю повозку.
В комментариях за удачливых белорусок порадовались, но не все. Одни недоумевали, зачем столько лисичек, другие прикидывали, сколько времени придется потратить на их переработку, а третьи просто завидовали.