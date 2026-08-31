Белоруски набрали целый воз грибов 5 31.08.2026, 18:09

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Домой везли на лошади.

В Беларуси сейчас настоящее грибное нашествие. Любители тихой охоты тащат из лесов полные корзины и ведра, а некоторым счастливчикам удается собрать куда более внушительный урожай.

Так повезло двум белорускам, которым для вывоза лесных трофеев понадобилась лошадь с повозкой. Об этом одна из женщин рассказала в TikTok.

Tochka.by посмотрела, насколько щедрым оказался лес и что об улове думают другие грибники.

На кадрах видно запряженную в повозку лошадку, а позади – настоящий грибной клад. Весь воз заставлен ведрами и пакетами с лисичками.

И действительно, с первого взгляда даже трудно сосчитать, сколько тары понадобилось женщине. Полные ведра и пакеты заняли практически всю повозку.

В комментариях за удачливых белорусок порадовались, но не все. Одни недоумевали, зачем столько лисичек, другие прикидывали, сколько времени придется потратить на их переработку, а третьи просто завидовали.

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