«Беларусбанк» анонсировал изменения по карточкам 31.08.2026, 21:10

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Они заработают с 1 октября.

«Беларусбанк» с 1 октября введет изменения по карточкам. Об этом сообщается на сайте финансового учреждения.

С октября в новом онлайн-банке Belarusbank станут доступны бесплатные push-уведомления об операциях по многим карточкам. К примеру, для «пластика» «Клубов Бархат», #настарт, «Карт-бланш», «Свои», а также по карте учащегося — о расходах.

А для держателей карточек «Клубов персона», «Леди», «Мужской клуб», «Изи-карта», #можновсё, «Зебра», «Шчодрая» и «Лайм» будут доступны бесплатные push-уведомления о приходных и расходных операциях.

«В приложении M-Belarusbank отменяется предоставление пакетов услуг «Полный» и «Базовый» без взимания вознаграждения по карточным продуктам: «Клуб персона, «Клуб леди», «Мужской клуб», «Изи-карта, #можновсё, «Клуб зебра», «Шчодрая» и «Лайм», — уточнили в банке.

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