закрыть
1 сентября 2026, вторник, 1:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Беларусбанк» анонсировал изменения по карточкам

  • 31.08.2026, 21:10
  • 2,846
«Беларусбанк» анонсировал изменения по карточкам

Они заработают с 1 октября.

«Беларусбанк» с 1 октября введет изменения по карточкам. Об этом сообщается на сайте финансового учреждения.

С октября в новом онлайн-банке Belarusbank станут доступны бесплатные push-уведомления об операциях по многим карточкам. К примеру, для «пластика» «Клубов Бархат», #настарт, «Карт-бланш», «Свои», а также по карте учащегося — о расходах.

А для держателей карточек «Клубов персона», «Леди», «Мужской клуб», «Изи-карта», #можновсё, «Зебра», «Шчодрая» и «Лайм» будут доступны бесплатные push-уведомления о приходных и расходных операциях.

«В приложении M-Belarusbank отменяется предоставление пакетов услуг «Полный» и «Базовый» без взимания вознаграждения по карточным продуктам: «Клуб персона, «Клуб леди», «Мужской клуб», «Изи-карта, #можновсё, «Клуб зебра», «Шчодрая» и «Лайм», — уточнили в банке.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путину нужны санитары
Путину нужны санитары Леонид Невзлин
Последняя спичка Соши Гофштейн
Последняя спичка Соши Гофштейн Ирина Халип
Россия входит в пике
Россия входит в пике Юрий Федоренко
Блеф Путина
Блеф Путина Виктор Таран