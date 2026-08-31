Кандидат в Госдуму от КПРФ запустил агитацию с словами «Миру — мир» и «Когда закончится СВО?» 9 31.08.2026, 20:45

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Баир Цыренов

Видео уже транслируются на местном телевидении.

Кандидат в депутаты Госдумы по Бурятскому одномандатному округу, депутат Народного Хурала республики Баир Цыренов (КПРФ) выпустил агитационные ролики с лозунгом «Власть — народу, миру — мир» и прямым вопросом: «Когда закончится СВО?». Как обратил внимание «Сибирский экспресс», видео уже транслируются на местном телевидении и, к удивлению самого кандидата, пока не сняты с эфира.

«Мы постарались вложить в 15 секунд все мысли и вопросы, которые есть у людей сегодня. И у нас есть ответы на них, мы знаем, как всё исправить. 20 сентября ждем вас на избирательных участках», — написал Цыренов в соцсетях . В двух роликах, помимо главного вопроса о войне, звучат и другие — о блокировке интернета, росте налогов, подорожании и утильсборе.

Согласно опросу Института конфликтологии и анализа России (ИКАР), проведенному в мае 2026 года, 81% россиян готовы поддержать решение о завершении войны против Украины «уже завтра» — это максимальный показатель с начала полномасштабного вторжения. Одновременно число сторонников войны «до полной победы» сократилось до 9% — минимальное значение за всё время боевых действий.

При этом 58% респондентов отметили, что приоритетом для президента в 2026 году должно быть завершение конфликта и улучшение финансового положения граждан. Почти три четверти (73%) не поддержали бы новую волну мобилизации, и лишь 11% высказались за неё. Значительное недовольство вызывают и ограничения в интернете: против блокировки Telegram высказались 67% опрошенных, а против введения «белых списков» — 55%.

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