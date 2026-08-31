Том Холланд вошел в тройку самых кассовых актеров в истории кинематографа 3 31.08.2026, 20:59

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Том Холланд

Он также стал самой юной звездой в топ-10 кассовых коллег.

Том Холланд вошел в тройку самых кассовых актеров в истории кино, пишет «Афиша Daily».

Discussing Film сообщил, что совокупные сборы фильмов с участием актера превысили $15,2 млрд.

Холланд обошел Криса Пратта, на счету которого около $15,1 млрд.

Серьезно увеличить показатель Холланду помог "Человек-паук: Новый день".

Сборы супергеройского фильма уже превысили $2,28 млрд.

Актер же может заработать более $100 млн на этой картине.

Для сравнения: за первую роль Человека-паука в ленте «Первый мститель: Противостояние» в 2016 году Том получил около $250 тыс. За фильм «Человек-паук: Возвращение домой» – $500 тыс., за «Вдали от дома» – $4 млн, а за «Нет пути домой»– около $10 млн.

В результате Холланд занял третье место в рейтинге самых кассовых артистов, уступив только Зои Салдана ($15,47 млрд) и Скарлетт Йоханссон ($15,4 млрд).

Топ-10 самых кассовых актеров в истории кинематографа:

Зои Салдана – $15,47 млрд

Скарлетт Йоханссон – $15,40 млрд

Том Холланд – $15,2 млрд

Крис Пратт – $15,1 млрд

Сэмюэл Л.Джексон – $14,6 млрд

Роберт Дауни – младший – $14,3 млрд;

Том Круз – $13,3 млрд

Крис Хемсворт – $12,1 млрд

Вин Дизель – $12 млрд

Крис Эванс – $11,4.

Холланд также стал самым молодым актером в первой десятке. В рейтинге после него расположились Крис Пратт, Сэмюэл Л.Джексон, Роберт Дауни – младший, Том Круз, Крис Хемсворт, Вин Дизель и Крис Эванс.

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