Президент Бразилии отказался ехать на саммит БРИКС 1 31.08.2026, 22:06

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Луис Инасиу Лула да Силва

Саммит состоится в сентябре.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на саммит БРИКС в Нью-Дели в сентябре. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil.

По информации журналистов, президент отказался от участия в саммите в связи с проведением в Бразилии кампании по переизбранию. Выборы главы государства должны состояться в стране в октябре.

Вместо Лула да Силвы делегацию Бразилии на саммите возглавит министр иностранных дел Мауро Виэйра.

БРИКС — это объединение крупных развивающихся экономик, начинавшееся с Бразилии, России, Индии и Китая. Организация появилась в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ). Сегодня в сообщество входят десять стран: Россия, Бразилия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Иран, ОАЭ, Египет, Эфиопия и Индонезия.

С 2009 года правительства государств БРИКС встречаются на официальных саммитах. Помимо этого встречи проходят и на уровне министров иностранных дел, финансов и пр. Очередной саммит БРИКС пройдет в Индии осенью. Двухдневное мероприятие стартует 12 сентября в Нью-Дели.

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