Крупная турецкая судоходная компания остановила все рейсы в Россию 1 31.08.2026, 22:26

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Фото: akkonlines.com

Суда, направлявшиеся в Санкт-Петербург, развернули обратно в Турцию.

Турецкий оператор Akkon разослал партнером срочное сообщение о полном отказе от заходов в российские порты, рассказали два клиента компании. Суда, направлявшиеся в Санкт-Петербург, развернули обратно в Турцию. Эту информацию подтвердили в российской экспедиторской компании, работающей с экспортно-импортными грузами, передает The Moscow Times.

Akkon — крупный перевозчик, его услугами пользовались многие, особенно после того, как в начале августа от рейсов через Черное море отказалась российская Fesco: украинские морские дроны потопили под Новороссийском ее контейнеровоз Yanina, шедший из Индии, объясняет один из предпринимателей.

10 августа Akkon сообщала, что из-за напряженной обстановки в Черном море временно переводит свои рейсы из Новороссийска в Санкт-Петербург с доплатой в $2500 за контейнер. Другие перевозчики, продолжавшие ходить из Турции в Новороссийск, брали за риск в среднем $1000 за контейнер при среднем тарифе за его доставку из портов Турции в $500-1500. Но теперь компания полностью отказывается от заходов в российские порты. 21 августа беспилотник атаковал контейнеровоз Akkon Lines, судно получило повреждения и загорелось, экипаж был вынужден эвакуироваться.

В результате последней оценки ситуации в отношении безопасности рейсов в Россию компания пришла к выводу, что дальнейшая эскалация создает повышенные риски для экипажа, судна, груза, указано в сообщении Akkon. Груз будет возвращен в порт выхода и/или выгружен в портах погрузки. «Но наш груз с контейнеровоза, который шел в Санкт-Петербург, будет выгружен в ближайшем порту, судя по всему, в Клайпеде», — говорит владелец груза, отправленного из Турции в Россию рейсом Akkon.

Работу с Россией полностью прекратил еще один турецкий перевозчик — Arkas, рассказывает сотрудник экспедиторской компании. Председатель совета директоров турецкой судоходной компании Transbosphor Deniz Taşımacılığı Мустафа Джан оценил потери Турции от атак ВСУ на торговые суда в Черном море за последние три месяца в $20 млрд.

MSC — один из крупнейших игроков мирового контейнерного рынка, 26 августа сообщил, что отказывается от заходов в Новороссийск после атаки беспилотников на свой контейнеровоз MSC Ulsan III, и переводит рейсы в Санкт-Петербург и «в другие порты». Флот компании насчитывает около тысячи судов, ее маршруты идут по всему миру. О таком же переводе заявили еще несколько перевозчиков, работавших в Турции, рассказали в двух экспедиторских компаниях.

Перевод в Петербург — это уже привычная новость, подтверждающая печальную ситуацию с судоходством в Черном море, но не означающая остановку грузопотока, говорит один из логистов. А вот отказы турецких контейнерных перевозчиков от работы с Россией ударят по поставкам товаров из Европы, говорит сотрудник крупной экспедиторской компании. «Турецкая дорога встала, Санкт-Петербург под вопросом», — объясняет импортер европейской мебели и товаров для дома.

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