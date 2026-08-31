Пять вещей, которые происходят, когда вы влюбляетесь 4 31.08.2026, 18:03

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Что происходит потом?

Первые месяцы отношений часто сопровождаются сильной страстью и ощущением постоянной новизны. Однако со временем эмоциональная интенсивность снижается — и это само по себе не означает, что любовь закончилась. Психологи выделяют пять возможных направлений, по которым отношения могут развиваться после окончания периода влюбленности, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Первый сценарий — влюбленность. Это этап сильной страсти, постоянного желания быть рядом и ощущения, что партнер — именно тот человек, которого вы искали.

Второй — адаптация. Со временем мозг привыкает к отношениям, поэтому поцелуи и встречи уже не вызывают тех же сильных эмоций. «Бабочки могут исчезнуть, но любовь остается», — отмечают психологи.

Третий — рост или угасание. В одном случае первоначальная страсть сменяется более спокойной привязанностью и глубокой близостью. Партнеры продолжают интересоваться друг другом и вместе строить жизнь. В другом отношения превращаются в рутину. Авторы советуют не пытаться воспроизвести первые свидания, а создавать новые впечатления и заново узнавать друг друга.

Четвертый — эмоциональное отключение. Оно может стать результатом накопившихся обид, невысказанных претензий и ощущения, что партнер больше не понимает и не поддерживает. «Иногда любовь исчезает через тысячу маленьких моментов, когда вы чувствуете себя менее понятыми, менее поддержанными, менее заметными», — пишут авторы.

Пятый — возвращение к себе. После завершения отношений человек может вновь почувствовать интерес к окружающему миру, собственным желаниям и жизни вне эмоциональной связи с партнером.

По мнению психологов, исчезновение первоначальной страсти само по себе не говорит о кризисе. Важнее понять, что пришло ей на смену — близость, рутина, боль или новое ощущение себя.

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